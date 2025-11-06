彰化分署「卦山法拍市集」雙11登場 36項標的一次開拍

▲彰化分署11月11日在南投法拍36項標的，有機車與多部汽車。（圖／行政執行署彰化分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應行政院「五打七安」政策，展現政府打擊犯罪、維護社會安全的堅定決心，法務部行政執行署彰化分署將於下週二（11月11日）盛大舉辦「卦山法拍市集」。本次活動地點設於彰化分署南投辦公室旁停車場（南投市中正路1-30號），當日上午9時將熱鬧開場。

動產拍賣總計匯集36項標的，有被告違反森林法、廢棄物清理法、毒品或詐欺案件，由南投地檢署與彰化地檢署囑託分署變價者，也有義務人滯欠交通罰單、稅款及勞健保費而被移送執行者。其中最受矚目的物件，是2011年3000cc BMW豪華房車，該車具備強勁順暢的動力與優異操控穩定性，其他吸睛標的尚包括4台大型挖土機、汽車27輛與機車1輛、板信商銀股票，以及木質辦公桌、檜木與花梨木木塊等多元品項，當天上午9點開始登記領取號碼牌，9時30分舉牌喊價。

法拍會場還提供多元變賣物件，依照現場定價出售，售完即止，讓民眾得以購物幫助義務人清償。現場有許多生活實惠商品，包括每次開賣即秒殺完售的臺灣高山茶、雕工精細象徵聚財納富的木雕元寶與聚寶盆。更值得一提的是，活動中還有知名代工廠生產、一雙只要10元的耐用好穿襪品，讓民眾在萬物齊漲的時代，得以用銅板價輕鬆購入生活小確幸。市集也結合愛心，邀請南投縣麻煩小天使協會進行義賣，販售自製清潔用品、香草茶、防蚊液及手工香皂、餅乾等民生用品，邀請民眾在搶購超值物件的同時，也能做愛心。

欲置產投資的民眾則不容錯過多筆位於彰化花壇、溪湖、溪州及竹塘的精華地段土地，這些標的極具投資潛力。不動產集中拍賣將於同日上午11時，在彰化分署員林市新廳舍1樓拍賣室舉行，歡迎有興趣的民眾把握機會踴躍現場投標或通訊投標。

為加強民眾對詐騙的辨識力，當天活動特別邀請南投地院、南投地檢署、國稅局、地方稅務局、監理站及地政事務所等多個機關，設攤宣導打詐的正確觀念以及國民法官制度。本次市集物件豐富，更是一場結合法治教育與公益關懷的嘉年華，彰化分署誠摯邀請您一同來挖寶。更多詳細拍賣物件照片、圖鑑及宣傳影片，請上彰化分署官方網站或臉書粉絲專頁查閱。