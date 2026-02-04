彰化前議員江熊一楓「人在看守所贏初選」！ 綠廉政會要查了

3連霸的前彰化縣議員江熊一楓雖因助理費案被羈押，仍於民進黨初選中勝出。翻攝臉書



民進黨彰化縣第7選區（北斗區）縣議員初選，參選人江熊一楓因助理費案遭羈押，卻仍委託代理人登記引發爭議，1/30公布民調結果，由江熊一楓及現任議員李俊諭代表綠營參選，另一名參選人陳似梅出局。這也是民進黨首次有參選人在看守所，通過初選獲得提名的案例。民進黨廉政會今（2/4）晚立案調查。

民進黨廉政會主委邱駿彥晚間受訪指出，就是彰化縣前議員江熊一楓涉及助理費的詐取財物，已經收押禁見，所以今天予以立案，開始著手調查，因為她被羈押當中，等她如果出來了以後，會請她來做說明。

廣告 廣告

民進黨在該選區議員參選有2席，江熊一楓、陳似梅和李俊諭爭取出線，曾經3連霸的江熊一楓因助理費風波遭羈押，由其丈夫、前立委江昭儀出面代為登記，由於登記文件須繳交一式兩份、且須為本人親筆簽名，卻被發現兩份申請書的簽名字跡出現差異，黨部認定「經由江熊委任律師出具證明」為由，不送鑑定，通過資格審查，引發陳似梅陣營不滿，向彰化地檢署提告偽造文書，並申請假處分，並向黨部喊話不要急著民調。

初選民調結果日前公布，由李俊諭與江熊一楓勝出。民進黨彰化縣黨部表示，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重，呼籲一起團結贏回彰化。

更多太報報導

徐欣瑩質疑初選不公 陳見賢陣營：黨困難時徐正背棄國民黨、當「民國黨」主席

人在看守所仍勝出！綠營彰化第7選區議員初選 江熊一楓創首例

涉詐助理費遭羈押仍參選 綠營女將申請書「簽名字跡不同」爆爭議