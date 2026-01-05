彰化前議員江熊一楓 參選添變數

彰化縣溪州鄉民國114年12月發生軍方砲彈誤擊民宅事件，事後縣議員李俊諭邀附近居民與軍方溝通，江熊一楓（前排右一）也到場表達關切，近日卻傳出捲入助理費案遭收押。（本報資料照片）

彰化縣3連霸民進黨籍前縣議員江熊一楓驚傳捲入助理費案，遭彰化地檢署在民國114年12月24日帶回調查，檢方雖證實當天複訊後已向法院聲請羈押禁見獲淮，但不願多談案情細節。由於江熊一楓已表態將回鍋參選今年彰化縣第七選區縣議員，如今涉案遭收押，在地方引發熱議。

江熊一楓遭收押的消息近日在地方上傳開，彰化地檢署對此僅表示，是因江熊一楓先前擔任議員任內涉及申領助理費案，因案件正在偵查中，不便透露細節內容。但據了解，江熊一楓偵訊過程中，堅決否認涉案。

廣告 廣告

檢察官聲請羈押禁見江熊一楓後，彰化地方法院法官認為，依證據可認被告涉犯檢察官主張之犯罪嫌疑重大，所犯係有期徒刑5年以上之重罪，有相當理由認被告有逃亡與勾串共犯之虞，且有羈押必要，依《刑事訴訟法》第101條第1項第3款規定，裁准羈押禁見。

曾任3屆縣議員的江熊一楓，夫婿是民進黨前立委江昭儀。民國111年彰化縣第七選區縣議員選舉，民進黨內除江熊一楓之外，尚有老將李俊諭、黃盛祿參選，形成黨內互打，江熊一楓高票落選後，轉而在民國112年代表民進黨參戰北斗鎮長補選，但也抱憾敗北。

江熊一楓雖連續遭逢2次敗選，但她對政治仍充滿熱情，面對今年九合一選舉，她早早表態將回鍋再參選縣議員，近來積極出席地方活動。

去年12月溪州鄉發生軍方砲彈誤擊民宅事件，事發後縣議員李俊諭邀附近居民與軍方面對面溝通，江熊一楓也到場關切，如今捲入助理費案，是否影響其參選，仍待司法調查結果而定。