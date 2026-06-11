彰化劉氏家廟芳山堂修復竣工為社頭增添新旅遊景區

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彰化社頭鄉劉氏家廟「芳山堂」修復竣工，將為南彰化增添新旅遊景區。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣政府今天(11日)隆重舉行歷史建築「社頭劉氏家廟芳山堂」竣工慶賀活動，特別致贈「芳衍彭城」匾額以表慶賀，由芳山堂建築主體管理修護協會、地方仕紳與劉氏宗親共同出席揭匾，祝賀「芳山堂」重現歷史風華，也位南彰化增添一處見證在地開發史的旅遊新景區。

位在南彰化社頭鄉的「劉氏芳山堂」，是劉氏宗親從三百年前、清朝時期，就搬遷到八卦山下落地生根闢建的家廟，歷經多次擴建整修，才具有現在的規模；而「芳山堂」不僅是社頭地區第2大姓氏「劉姓宗族」的精神象徵，更是先民前進八卦山麓開拓發展的重要見證。

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縣長王惠美強調，「芳山堂」是彰化劉姓特有的堂號，不僅凝聚宗族情感，更承載世代傳承價值，建築融合日治昭和時期「洗石子」工法、還有傳統精緻泥塑與彩畫藝術，不僅三川殿正面泥雕細膩生動，疊斗式木架構與座獅雕塑更具建築技術史上的珍貴意義，在民國99年公告登錄為彰化縣「歷史建築」；這次整修主體建物工程，修繕項目包括有牆面、木構件、屋面、門窗修復、蟲域防治等，共耗資4,926萬元，不僅讓「芳山堂」重現歷史風華，更成為世代傳承、永續活化歷史建築的重要文化據點。

慎終追遠！彰化社頭鄉劉氏家廟「芳山堂」修復竣工，凝聚劉氏宗族情誼，為南彰化增添新旅遊景區。（圖：彰化縣政府提供）

文資局古蹟聚落組長林炳耀表示，芳山堂見證社頭發展，感謝王縣長縣府團隊的努力，以及曾文吉建築師及棟泰營造的用心，這裡不僅是重要文化資產，也是中央跟地方協力合作的成果。

社頭鄉長蕭浚二表示，芳山堂是社頭鄉的重要文化資產，感謝文資局與縣府補助修復經費，讓後代子孫能實際接觸歷史，未來將可串聯鄰近觀光景點，帶動社頭鄉觀光發展。

王惠美縣長也讚嘆表示，整體修復工程不僅讓「芳山堂」恢復昔日風貌，更重要的是凝聚地方宗族對文化資產保存的認同與參與，特別致贈「芳衍彭城」匾額，意指源自彭城的劉氏一脈，其優良的家風與祖德在「芳山堂」開枝散葉、傳承不絕；縣府未來將持續推動文化資產保存與活化工作，讓文化資產融入民眾生活，成為灌溉地方發展的重要養分。（李河錫報導）

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