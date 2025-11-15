彰化加速幸福耀進 陳素月參選彰化縣長

立法委員陳素月正式向鄉親宣布參選彰化縣長，也向每一位鄉親請托，懇請鄉親支持。（記者方一成攝）

民進黨立法委員陳素月今（十五）日上午正式宣布參選彰化縣長，陳素月表示，感恩鄉親的支持與肯定，讓素月在四屆的立委選舉中，能分別獲得五十三.六一%、五十七.二四%、五十三.四二%、五十二.0一%過半數以上的得票比例，票票都乘載著鄉親對素月的厚望，也是支撐素月前行的動力，更是素月全力以赴為民喉舌的最大後盾。

陳素月表示，素月謹記每一位鄉親的支持，時時刻刻提醒自己用心服務、專業問政，不但要回報鄉親對她的厚愛與熱情，更不能辜負鄉親的期待。在立院，陳素月持續推動照顧弱勢公益、促進公平正義、保障全民利益的法案，質詢率持續保持一00%，本次第十一屆更連續三個會期分別獲國會公督盟及口袋國會評鑑為優秀立委，跑基層時，很多鄉親不斷的鼓勵，希望陳素月可以為鄉親、為彰化做更多事。因此，今天陳素月特別召開記者會，正式向鄉親宣布，也向每一位鄉親請托，懇請鄉親支持。

陳素月表示，彰化是台灣中部開發最早的地區，但如今卻面臨人口流失嚴重、全國平均薪資最低、人口嚴重老化、產業發展遭遇瓶頸等問題。如何讓彰化擺脫目前的困境，重新建立彰化的主體性，不再被稱為台中市的後花園，是素月一直在思考的問題。未來如果有機會執掌彰化縣政，素月會務實積極的推動現有重大工程，包括：《彰化市鐵路高架工程》、《臺中捷運綠線延伸彰化市計畫》、《彰化東區都市計劃》、《彰化交流道都市計劃》 ，先讓彰化基礎建設進步加速；同時透過教育資源的強化，來「留人育才」 ，讓彰化產業更具競爭力；更將完善產業及就業環境，讓鄉親有在地就業的機會，人人都能「安居樂業」 ；並且妥善運用資源，讓幼童到長者都能「樂活安養」 ，受到最好的照顧，重新找回彰化縣的榮光，讓縣民同感幸福與光榮！

陳素月感謝到場為她加油打氣的各界支持者，包含總統府國策顧問何黎星與陳永昌、前農業部部長陳吉仲、前彰化縣長魏明谷、彰化縣後備憲兵荷松協會榮譽理事長許坤鑫、彰化縣信賴姐妹會會長黃淑娟，以及許多民代、議員、鄉鎮長的站台支持。

陳素月表示：黨內競爭激烈，因此要懇請彰化鄉親電話民調唯一支持最有實力、四次選舉票數都穩定過半的素月，素月有信心可以帶領民進黨贏回彰化。