彰化動保園區動土 毛孩收容量倍增

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彰化縣近期發生多起遊蕩犬咬傷人事件，遊蕩犬安置問題備受關注。縣府斥資逾1.8億元，在流浪狗中途之家原址規畫興建「彰化縣動物保護教育園區」，收容量能從原先251隻流浪犬，擴增至可收容550隻犬貓，興建工程在12日舉辦動土典禮，預計民國117年完工。

彰化縣原僅有位於員林阿寶坑的流浪狗中途之家，該建物在89年2月落成啟用，為2層樓建築，可容納251隻流浪犬，除建物老舊外，收容量能也不足，為此縣府曾在106年計畫在溪州公園設立「可愛動物教育園區」，卻遭到反對而被迫放棄。

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縣府最終在流浪狗中途之家原址、並由員林市公所撥用土地，規畫設置動物保護教育園區，工程總經費1億8244萬元，其中中央補助1億946萬元、縣府自籌7298萬元，將興建4層樓建築。該建築總樓地板面積約781.5坪，空間規畫有動物收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩等空間，除可收容犬隻476隻、貓74隻，也同步打造民眾與動物互動場域。

縣長王惠美表示，期盼未來園區為鄉親與動物創造良好的互動空間，讓「認養」不僅是單純的行動，更是責任與照顧的實踐。對於民眾關注原本收容的貓狗在施工期間如何安置，她表示，縣府已輔導一處民間收容場進行轉運，量能可達300隻犬貓，確保施工過程中，收容與認養業務不中斷，讓毛小孩獲得最好的照顧。

王惠美指出，毛小孩在許多家庭都是不可或缺的一分子，近年來大眾對動物保護的觀念越加重視，政府除提升收容品質與動物福利外，也會持續加強源頭管理，推動認養、絕育政策以及遊蕩犬管理；108年開始推動遊蕩犬管理精進措施，據農業部統計，111年本縣遊蕩犬數為1萬3352隻，到113年已顯著下降至9313隻，縣府將持續努力。

動防所指出，完工後除可提供更完善的犬貓收容與照護空間外，也將結合生命教育與動保宣導，向民眾傳遞「飼養前應審慎評估、飼養後應終身負責」的正確觀念，進一步提升社會大眾對動物生命的尊重與關懷。