彰化動保所幫41隻名貴品種貓找新家 認養登記作業時間看過來！

彰化動防所沒入41隻「品種貓」，分2梯次、共4場開放給民眾上網登記、公開抽籤認養。（圖：彰化縣動防所提供）

彰化縣動防所日前沒入一批遭業者涉嫌不當飼養的「品種貓」，進行醫療、施打疫苗與結育後，訂於12月12日及19日，將在員林市「彰化縣流浪狗中途之家」分2梯次、共4個場次舉辦公開認養作業，如果參與認養者眾多，將採取抽籤作業，籲請有意認養的彰化縣民眾上網報名。（李河錫報導）

彰化縣動防所日前在彰化市查獲1處寵物園區業者，疑似因財務問題，涉嫌不當飼養眾多名貴的「品種貓」，依法沒收送往安置，經進行約2週的醫療、施打疫苗與結育後，分別有「英短、布偶、曼赤肯」等41隻名貴的貓隻都已恢復健康；縣府動防所秘書謝一美表示，為了幫所有的貓咪尋找溫暖的新家，後續又能夠追蹤貓隻「出養」的狀況，即日起開放給設籍「彰化縣」、年滿18歲以上的民眾，可上「全國動物收容管理系統」網頁來查詢以及登記；並訂於12月12日及19日，將在員林市「彰化縣流浪狗中途之家」分2梯次、上下午共4個場次，舉辦公開認養作業，如果「單隻」參與認養者眾，將採取抽籤作業，籲請有意認養民眾盡速上網登記。

廣告 廣告

幫貓咪找新家！彰化動防所沒入41隻「品種貓」，即日起開放給民眾上網登記，12、19日公開抽籤認養。（圖：彰化縣動防所提供）

謝一美秘書表示，因為這次出養的都是名貴的「品種貓」，為避免貓隻被認養後，淪為商品交易，除了限制只提供給彰化縣民認養，且1年內不得變更飼主，以利動防所掌握流向，便於後續飼養情形追蹤訪查；參與抽籤者，當天必需出示國民身分證正本，經審核確認是否符合資格者，始得參與抽籤，如果同一隻貓有多人登記認養，當日將唱名依編號放置籤桶，以公開抽籤方式決定認養人。

「想認養的民眾可先上網報名：https://forms.gle/bNCZMpXJ8RfMqnyS8登記報名，每人以登記1隻貓咪為限，詳細報名資訊可至本縣動物防疫所最新消息查詢。」