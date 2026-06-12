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彰化動保教育園區今動土 王惠美：「認養」是責任與照顧的實踐 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣政府於今（12）日上午在彰化縣流浪狗中途之家原址舉辦「彰化縣動物保護教育園區興建工程」動土典禮，由彰化縣長王惠美主持。王惠美表示，期盼為鄉親與動物創造良好的互動空間，讓「認養」不僅是單純的行動，更是責任與照顧的實踐。

王惠美表示，毛小孩在許多家庭都是不可或缺的一份子，近年來大眾對動物保護的觀念越加重視，政府除提升收容品質與動物福利外，也會持續加強源頭管理，推動認養、絕育政策以及遊蕩犬管理。縣府108年開始推動遊蕩犬管理精進措施，據農業部統計，111年本縣遊蕩犬數為13,352隻，到113年已顯著下降至9,313隻，縣府將持續努力。

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王惠美指出，許多民眾也關注原本收容的貓狗在施工期間如何安置，縣府已輔導一個民間收容場進行轉運，量能可達300隻犬貓。確保施工過程中收容與認養業務不中斷，讓毛小孩獲得最好的照顧。

農業部常務次長杜文珍表示，除要預防動物相關疾病外，更要投入資源落實動物保護。感謝王惠美縣府團隊的用心以及員林市公所撥用土地，共同打造動物保護教育園區。

議員張雪如表示，感謝王惠美努力推動與中央預算支持，以及員林市提供這麼好的場地，因為每個人的成全才能迎來今天的動土時刻，感謝所有用心付出的人。

員林市代理市長賴致富表示，感謝王惠美的大力支持並協助土地撥用，以及所有議員、代表的支持，共同促成這次動土典禮，期盼員林成為人與寵物共榮、共好的幸福園地。

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縣府說明，本案工程總經費1億8244萬元，中央補助1億946萬元；縣府自籌7298萬元；同時感謝員林市公所撥用土地，讓縣府可以原地重建。規劃新建地上4層建築物，總樓地板面積約781.5坪，預計117年完工。空間規劃包含動物收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩，可收容550隻犬貓（犬476隻、貓74隻）。

動防所指出，完工後除可提供更完善之犬貓收容與照護空間外，也將結合生命教育與動保宣導，向民眾傳遞「飼養前應審慎評估、飼養後應終身負責」的正確觀念，進一步提升社會大眾對動物生命的尊重與關懷。

此外，園區設有收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩等區域，打造民眾與動物互動的重要場域，讓認養成為愛與責任的延續，落實友善動物城市願景。

照片來源：彰化縣政府提供

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