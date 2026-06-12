彰化動保教育園區動土 斥資1.8億元打造友善動物新地標

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彰化動保教育／園區動土，斥資1.8億元打造友善動物新地標。圖彰化縣政府提供





彰化縣政府今（12）日上午在彰化縣流浪狗中途之家原址舉行「彰化縣動物保護教育園區興建工程」動土典禮，由彰化縣長王惠美主持。園區總經費約1億8,244萬元，其中中央補助1億946萬元，縣府自籌7,298萬元，並由 員林市 公所撥用土地原地重建，預計117年完工。

王惠美表示，新園區規劃興建地上4層建築，總樓地板面積約781.5坪，可收容550隻犬貓，包括476隻犬及74隻貓，並設置收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩空間，打造兼具照護、教育與互動功能的動物保護園區。

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王惠美指出，希望透過完善設施，為民眾與毛小孩創造更友善的互動環境，讓認養不只是帶回家，更是責任與照顧的開始。針對施工期間犬貓安置問題，縣府已輔導民間收容場協助轉運安置，量能可達300隻犬貓，確保收容及認養服務不中斷。

她也表示，隨著社會對動物福利日益重視，縣府除持續提升收容品質外，也積極推動認養、絕育及遊蕩犬管理等政策。根據農業部統計，彰化縣遊蕩犬數量已從111年的13,352隻降至113年的9,313隻，顯示相關措施逐步展現成效。

農業部常務次長杜文珍表示，動物保護不僅關乎疾病防治，更需投入資源改善動物福利，肯定縣府與地方共同推動園區建設的努力。

縣議員 張雪如 感謝中央、縣府及地方各界共同促成計畫；員林市代理市長 賴致富 則期盼未來園區成為人與動物共融共好的幸福場域。

彰化縣動物防疫所表示，園區完工後將結合生命教育與動保宣導，推廣「飼養前審慎評估、飼養後終身負責」觀念，提升民眾尊重生命與關懷動物的意識，並透過完善的收容與認養機制，持續落實友善動物城市願景。

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