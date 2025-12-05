彰化動防所收容41隻品種貓 12/12起開放認養

（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化市貓園業者涉不當飼養未限期改善，彰化縣動防所除助辦歇業，將依動保法規定開罰，同時帶回41隻品種貓收容，12日起將分2批次開放認養，限定彰化縣民且1年內不得變更飼主。

彰化縣動物防疫所人員11月21日前往彰化市天使之戀貓園稽查，發現業者疑涉不當飼養，場內髒亂不潔，部分貓隻有眼部感染等健康問題。

動防所今天發布新聞稿，依動物保護法規定，飼主對罹病或受傷動物應提供必要醫療，因業者未能於限期內改善，動防所基於動物福利考量及避免貓隻健康情形惡化，協助其辦理歇業，並將處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

動防所表示，依法將園內41隻品種貓帶回收容、醫療及照護，目前所有貓隻已完成絕育，健康狀況穩定，將以公開抽籤提供民眾認養。

由於此批包含英國短毛、布偶、曼赤肯等多種品種貓，動防所為避免被認養後淪為商品交易，限制設籍彰化縣民眾認養，且1年內不得變更飼主，以利掌握流向，追蹤訪查飼養情形。

動防所說明，12月12日及12月19日於彰化縣流浪狗中途之家辦理公開認養作業，開放2梯次共4場次，上、下午場分別須於上午9時50分前、下午1時50分前完成報到手續；參與抽籤人員要出示國民身分證正本審核，如同一隻貓有多人登記認養，將唱名依編號放置籤桶，以公開抽籤決定認養人。

民眾可至「全國動物收容管理系統」網頁查詢待認養貓隻照片與基本資料，先至https://forms.gle/bNCZMpXJ8RfMqnyS8登記報名，每人以登記1隻貓咪為限。

動防所表示，此次沒入貓隻均經細心照護，期待為貓咪找到願意陪伴與負責任的飼主，民眾認養前務必審慎評估自身飼養能力，共同守護動物福祉。（編輯：謝雅竹）1141205