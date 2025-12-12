彰化動防所開放認養品種貓 報名踴躍現人龍

（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化市天使之戀貓園涉不當飼養未於限期內改善，品種貓被彰化縣動防所沒入，今天上午第1場次實際開放認養6隻貓，民眾報名踴躍，一早大排長龍等待抽籤，有4隻貓成功被認養。

動物防疫所11月21日前往天使之戀貓園稽查，發現業者疑涉不當飼養，場內髒亂不潔，部分貓隻有眼部感染等健康問題，由於業者未於限期內改善，動防所協助其辦理歇業，並將依動物保護法規定處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

動防所人員今天告訴中央社記者，有41隻品種貓帶回收容、醫療，其中1隻健康狀況仍不宜開放認養，其餘40隻健康狀況穩定，於今天及19日各分上、下午場次開放抽籤認養。

動防所人員說，今天上午原預先開放登記10隻貓咪認養，其中4隻無人登記。有2隻英國短毛貓各1人登記報名，1隻暹羅貓有26人報名、16人報到，另1隻英國短毛貓有38人報名、26人報到，均成功被領養；另有2隻貓咪因民眾未報到，後續將再安排認養程序。

成功抽中人氣貓的民眾接受媒體訪問時，直說自己很開心、很驚訝，之前雖然未曾養貓，但友人有飼養英國短毛貓，她接觸過後很喜歡。1名沒抽到籤的民眾表示有點失望，沒料到這麼多人來報到。

今天下午場次將開放7隻貓咪認養，有34人已事先報名；19日認養場次報名人數尚在統計中。

動防所提醒，抽籤成功的民眾一定要完成認養程序，包括寵物登記、如實向動防所人員告知飼養狀況，後續將以電話聯繫或至飼主住家現場追蹤，以維護動物福利，確認每隻貓皆受到妥善照顧，且一年內不得轉讓，一旦發現違規即沒入貓隻。（編輯：李錫璋）1141212