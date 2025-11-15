彰化勞資童樂會健行活動 3,800人熱情參與

南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導上個月在高雄，有一家果汁店的零錢筒，被兩名女子，故意用雨傘遮擋行竊，沒想到這對雨傘雙女賊，再度現身犯案，這回遭殃的是位在楠梓的麵店，醬料旁的愛心箱，在兩位女賊光臨後不翼而飛，民眾都認為，竊盜罪恐怕判的太輕，才讓竊嫌敢繼續偷竊。兩名女慣竊，習慣用雨傘遮擋來偷東西，這回再度現身楠梓犯案。（圖／民視新聞）兩名女子，來到楠梓一家麵店用餐，兩人叫了一碗麵，看似到檯子前加醬料，其實眼睛早已盯上，放在桌上的紅色愛心箱。兩人吃完麵，順便觀察地形，接著看準監視器位置，長髮女子裝忙包醬料，短髮女子背對鏡頭，另外一側則拿起雨傘遮擋，迅速將愛心箱裝進袋子中，然後兩人裝沒事離開麵店。受害店家：「然後整個過程她們就是，端著那碗麵就在外面一直加醬料，然後在外面吃再來行竊零錢箱，零錢箱拿完以後又到旁邊等待了一下，然後又回來跟我說我們的麵不錯吃，又要追加包五碗，然後最後才離場這樣。」楠梓分局楠梓所陳暉元：「警方獲報後遂即調閱店內及周邊監視器，目前已鎖定兩名竊嫌，並將通知及到案說明，訊後移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。」兩名女竊嫌是慣犯，10月21號，才在高雄一間蔬果汁店行竊。（圖／民視新聞）即使警方通知到案說明，這兩名竊嫌恐怕也沒在怕，因為上個月21號，這兩名女賊，就到高雄一間蔬果汁店行竊，店裡的零錢筒，不翼而飛，手法雷同，都是拿雨傘，擋住偷錢過程，而這兩名慣竊，隔不到一個月，又再度出手。民眾：「可能判刑可能要再嚴重一點吧，就台灣的那些就是徒刑可能要再增加，然後可能讓他們盡量就是不要這樣子。」民眾：「很過分啊很過分啊，已經有被抓過的話，那我覺得說應該是要有一點悔意啊，不要說又出來又犯那就是毫無悔意啊。」民眾直言，就算被抓了，也很快交保，兩名女賊，當然食髓知味，繼續到處偷錢，在法律無法重判情況下，只能提醒店家多小心，避免成為下一個受害者。原文出處：高雄雨傘雙女賊再度犯案！ 用傘遮擋摸走麵店愛心箱 更多民視新聞報導撐傘擋視線! 鬼祟黑白衣女子 直接抱走店家零錢筒豐原5口命案遺書揭真相！李姓團購主遭求處15年 鄰居：太輕該重判小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光

民視影音 ・ 1 天前