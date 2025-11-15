彰化勞資童樂會健行活動 3800人熱情參與

▲彰化縣「114年勞資童樂會健行活動」今日上午於彰化縣立體育場盛大舉行。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣「114年勞資童樂會健行活動」今（15）日上午於彰化縣立體育場盛大舉行！縣長王惠美表示，彰化縣是中小企業的原鄉，透過這次設計展，相信大家都能感受到彰化隱形冠軍產業的堅強實力，許多享譽國際的Made in Taiwan產品，其實都是彰化製造。事業要成功，員工健康至關重要，因此，近年來縣府特別將活動轉型為健行與親子活動。今天有來自縣內54個事業單位、工會團體及職工福利委員會，將近3,800位勞工與家人熱情參與。感謝工會理事長們的用心，以及企業主對員工的照顧 ，縣府會持續作為勞資雙方的堅實後盾，無論是職業訓練或就業媒合，都會全力協助。期盼大家都能在彰化安居樂業，勞資和諧、共創雙贏。

▲彰化縣長王惠美表示，事業要成功，員工健康至關重要，因此，近年來縣府特別將活動轉型為健行與親子活動。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，現場也安排團體趣味競賽，展現勞工朋友的團隊默契，優勝隊伍可獲得5,000元獎金。並設計10種多樣化的個人趣味遊戲，讓大小朋友在挑戰中收穫樂趣與成就感，完成3個遊戲關卡還有機會獲得象徵「美好彰化、希望城市」的勞工寶寶御守或小禮品作為紀念。還有10種療癒身心的DIY專區以及透過科技檢測身體狀態的職場健康專區，並設置「未來之約-心願時光機」讓大家手寫心願，相約2026年再見並見證夢想的實現，期盼為勞工朋友奠定健康與幸福的根基。另外，為解決工業用地缺乏問題，縣府在高速公路特定區內規劃約30多公頃的工業用地，期望引進更多高科技產業，讓彰化經濟發展更順利。

▲彰化勞資童樂會健行活動，讓大家走出戶外放鬆身心，也凝聚了同事與家人的情感。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，「2025卦山大縱走彰化兜兜圈」活動，即日起至11月30日，北起彰化市天空步道、桃源里登山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林市藤山步道，社頭長青步道、田中森林公園步道，南至二水鄉坑內坑步道，走完4條步道有1次抽獎機會。另外，為了響應中央政策並鼓勵消費，「2025彰化GO購」活動延長至12月31日，只要在彰化消費滿500元，並在明（115）年1月5日前上傳發票，就有機會抽中大獎。再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，歡迎大家把錢花在彰化抽大獎，讓地方經濟越來越熱絡。

企業代表建大工業楊銀明總裁表示，過去幾年因為疫情，勞資運動會的形式有所改變，很高興能再次回到熟悉的場地，舉辦能讓更多勞資朋友參與的健行登山，對於促進勞資和諧與雙方和諧非常有益。特別是對年紀稍長的朋友來說，健行登山更是有益健康的絕佳活動。雖然在美國川普政府的關稅政策影響下，各行各業的經營比較辛苦，但相信大家會逐漸適應並慢慢好轉。感謝王縣長縣府團隊在此期間對業界的關心與支持，特別是前陣子舉辦的設計展，對於提升經濟活動有很大的幫助。

中華電信彰化營運處企業工會理事長柯新祥表示，勞資雙方是否和諧，攸關所有勞工朋友的權利與福利，感謝王縣長縣府團隊用心規劃健走活動，讓勞資雙方都能放鬆身心。

彰化縣政府勞工處長何俊昇表示，今年活動在彰化縣立體育場熱鬧登場，宛如一場屬於勞工與家庭的歡樂嘉年華。這場活動讓大家走出戶外放鬆身心，也凝聚了同事與家人的情感。期盼透過本次活動，提升勞工對健康生活與家庭照顧的重視，促進工作與生活和諧，縣府將持續推動更多有助勞工福祉的政策與活動，關注勞工身心健康，深化勞資良性互動，共同為彰化的繁榮與幸福而努力。