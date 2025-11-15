彰化勞資童樂會健行開跑，3,800名勞工與家屬同歡。圖／記者鄧富珍翻攝





彰化縣「114年勞資童樂會健行活動」今（15）日上午在縣立體育場盛大舉行，吸引縣內54個事業單位、工會團體與職工福利委員會共近3,800名勞工及家屬參與。縣長王惠美主持開幕時表示，彰化是中小企業原鄉，許多國際知名的MIT產品都出自彰化，企業成功與否與勞工健康息息相關，因此縣府近年特別將活動轉型為結合健行與親子互動，希望促進勞工身心健康，也促進勞資和諧、共創雙贏。

彰化勞資童樂會健行開跑，3,800名勞工與家屬同歡。圖／記者鄧富珍翻攝

今年活動內容豐富，現場安排團體趣味競賽，優勝隊伍可獲得5,000元獎金；另有10種個人闖關遊戲，參加者完成三項即可獲得象徵「美好彰化、希望城市」的勞工寶寶御守或小禮物。活動也設置10項DIY體驗、科技化健康檢測的職場健康專區，以及讓民眾寫下心願、預計2026年開啟的「未來之約-心願時光機」，盼為勞工留下難忘回憶並強化健康意識。此外，縣府亦持續推動解決工業用地不足，在高速公路特定區規劃超過30公頃工業用地，盼吸引高科技產業進駐，提升地方經濟能量。

廣告 廣告

王惠美縣長也宣傳多項縣政活動，包括「2025卦山大縱走 彰化兜兜圈」，即日起至11月30日完走4條指定步道即可獲得一次抽獎機會；「2025彰化GO購」活動也延長至12月31日，於彰化消費滿500元、在明（115）年1月5日前上傳發票即可參加抽獎，加碼送出SUZUKI JIMNY、百名萬元現金及iphone17等大獎，鼓勵大家把錢留在彰化、活絡地方經濟。

彰化勞資童樂會健行開跑，3,800名勞工與家屬同歡。圖／記者鄧富珍翻攝

企業代表建大工業總裁楊銀明表示，疫情期間勞資運動會形式雖受影響，但很高興今年恢復大型健行活動，這對促進勞資情誼與維持身心健康都非常重要。他也指出，雖然美國關稅政策使國際經營環境艱難，但仍相信整體情勢將逐步改善，同時感謝縣府舉辦設計展等活動，協助企業提升經濟動能。

中華電信彰化營運處企業工會理事長柯新祥則表示，勞資關係是否和諧攸關勞工權益，感謝縣府規劃健走活動，讓勞資雙方都能藉此舒緩壓力、增進互動。

勞工處表示，今年活動宛如勞工與家庭的嘉年華，讓大家走入戶外、增進情感，也提升勞工對健康生活與家庭照顧的關注。未來縣府將持續推動更多有利勞工福祉的政策與活動，深化勞資良性互動，共同打造更健康、更幸福的彰化。

彰化勞資童樂會健行開跑，3,800名勞工與家屬同歡。圖／記者鄧富珍翻攝

彰化勞資童樂會健行開跑，3,800名勞工與家屬同歡。圖／記者鄧富珍翻攝

彰化勞資童樂會健行開跑，3,800名勞工與家屬同歡。圖／記者鄧富珍翻攝

更多新聞推薦

● 中共宣布黃海實彈射擊 總統府：勿成為國際社會麻煩製造者