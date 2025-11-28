彰化北斗分局田尾分駐所落成啟用

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍27日落成啟用，縣長王惠美主持揭牌儀式，議長謝典霖及議員等地方民代共同剪綵。



王惠美表示，田尾鄉蓬勃發展，人口成長迅速，原有分駐所已不敷民眾需求，新建田尾分駐所規劃進駐警力16名，興建經費4,853萬4,000元，總建坪223坪的地上3層建築，採開放式設計結合公園休憩功能，整體洽公環境優雅，啟用以後將能為在地鄉民提供完善警政服務，強化地區執勤效能。

王惠美表示，田尾分駐所原廳舍興建至今已逾40年，建物老舊、結構龜裂及地板破損等問題，對於整建派出所的需求日益增加，期盼透過新廳舍啟用與整體裝備升級，提升警政工作的效率與品質。

王惠美表示，縣府正持續推動警政設施改善工程，除了田尾分駐所外，埔鹽分駐所已完工，福興分駐所也進入最後驗收階段；警察局綜合行政大樓及原斗派出所正進行招標與施工，林厝派出所亦已進入設計規劃。今年起縣府編列4億7,000萬元，將陸續整建芳苑派出所、溪湖派出所、大村分駐所等8處老舊廳舍，總經費達近10億元，讓基層員警擁有更安全、舒適的工作環境。

議長謝典霖表示，新分駐所不僅提供警界同仁一個更方便、舒適的辦公環境，也提升警政服務品質的重要里程碑。並強調，警力有限、民力無窮，透過警民的緊密合作，一定能為地方創造更安全、更和諧的生活環境。

警察局表示，每一棟新建辦公廳舍的落成，除了提供同仁更完善的辦公環境外，更能鼓舞並振奮員警士氣，提升警察同仁的歸屬感。警察局將秉持維護秩序、改善交通的重要使命，持續強化治安及交通工作，落實為民服務的精神，與大家共同努力，逐步實現「美好彰化 希望城市」的願景。