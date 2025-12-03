彰化北斗補習班推薦，國中英檢自然科學課程

【商家指南推廣專題】

圖片由學晟文理短期補習班提供

108課綱上路後，學生的學習目標不再侷限於國、英、數、自、社等科目，而是培養跨科活用，以及面對議題的能力與態度。今天要為您介紹的彰化北斗補習班推薦品牌「學晟文理短期補習班」，特別設計專屬國中小的英檢班、自然科學課程，導入AI、情緒教育等時事與素養元素，強化孩子的問題解決能力，並有效提升課業成績。

「學晟文理短期補習班」創辦人家族原先經營小班制安親班，自小耳濡目染下，創辦人對教學充滿熱忱與天分，待服完兵役後，他決定投身教育領域，白天於學校兼課累積經驗與人脈，晚上在自家教室輔導學生課業，歷經多年磨練後，他於2021年打造彰化北斗補習班推薦品牌「學晟文理短期補習班」。

創辦人觀察到不少家長重視孩子的素養教育與品格培養，因此他選擇以「陪伴式引導」作為教學核心，融入情緒認識、價值觀、社會教育三大理念，提升孩子的課業知識外，亦幫助他們學會如何與人相處、認識自我情緒。

目前，「學晟文理短期補習班」開設安親課輔班、國小全科班、國中英數班、自然科學課程、英文檢定班、一對一客製化教學，以及寒暑假特色課程。

不同於傳統英文數學補習班，品牌與「超知識Super Science Knowledge」團隊合作，遵循108課綱學習目標，融入跨科領域與時事資訊，重新編排國高中自然課程，搭配雙語教材，孩子能在DIY實驗中啟發好奇心並培養問題解決能力，更能自然吸收大量英文詞彙，提升跨科學習能力，這樣的學習成效，使學晟在彰化北斗補習班推薦名單中，成為備受家長與學生好評的品牌。

在教育多元化的時代，「學晟文理短期補習班」以專業師資與創新課程，為孩子打造全方位的學習環境，協助他們順利銜接課業，朝個人目標穩健邁進。若您正在為孩子找尋國中英檢或自然科學課程，那麼擁有彰化北斗補習班推薦口碑的「學晟文理短期補習班」就是您的好選擇。

品牌：學晟文理短期補習班

電話：048876329

地址：彰化縣北斗鎮文賢街120號

時間：星期一到五12:00-21:00

IG：https://rink.cc/qv5hq

LINE：https://rink.cc/gxjvp

FB：https://rink.cc/p8g8v

以上訊息由學晟文理短期補習班提供