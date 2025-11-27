彰化北斗警分局田尾分駐所落成 守護鄉親安全

彰化縣警局北斗警分局「田尾分駐所」新辦落成，積極守護鄉親安全。（圖：李河錫攝）

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍，27日落成啟用，縣長王惠美主持揭牌儀式時表示，因田尾鄉蓬勃發展，人口成長迅速，加上擁有「田尾公路花園」休閒商圈，使得原本老舊的分駐所已不敷需求，經縣府耗資4千8百多萬元的經費，新建一棟總建坪223坪、地上3層現代化的田尾分駐所，規劃進駐16名警力，建築物格局方正，並採開放式設計、結合公園休憩功能，整體洽公環境優雅，希望啟用後能結合在地「休閒農業商圈」的特質，提供給鄉親、廣大遊客更完善的警政服務，強化地區執勤效能。

王惠美指出，田尾分駐所原廳舍在民國71年興建至今已逾40年，因建物老舊、結構龜裂及地板破損等問題，對於整建派出所的需求日益增加；期盼透過新廳舍啟用與整體裝備升級，提升警政工作的效率與品質。也感謝警友辦事處、義警、民防等民間團體及地方仕紳對於警政工作的支持，讓警察同仁無後顧之憂，在治安及交通領域都展現極佳的績效。

王惠美表示，除了新啟用的田尾分駐所外，埔鹽分駐所也已完工驗收，福興分駐所也在完工最後階段，警察局綜合行政大樓及原斗派出所分別在工程發包及履約中，林厝派出所則已著手設計規劃；今年起接續編列4億7,000萬元經費，規劃整建芳苑派出所、溪湖派出所、大村分駐所、洪堀派出所、內安派出所、竹塘分駐所、馬鳴派出所及朝興派出所等8間老舊辦公廳舍，合計經費近10億元，以期提供警察同仁更優質的工作環境。

彰化縣警察局指出，每一棟新建辦公廳舍的落成，除了提供同仁更完善的辦公環境外，更能鼓舞並振奮員警士氣，提升警察同仁的歸屬感。警察局將秉持維護秩序、改善交通的重要使命，持續強化治安及交通工作，落實為民服務的精神，與大家共同努力，逐步實現「美好彰化、希望城市」的願景。（李河錫報導）