彰化南北管秋之饗宴 同學好young齊獻藝

【記者林玉芬/彰化報導】「南北管秋之饗宴」30日在縣立美術館廣場舉辦，來自全縣16所學校及彰化縣立青少年南北管實驗樂團共同演出。



縣長王惠美頒發感謝狀給長期贊助學校南北管教育的千朝文化藝術基金會董事長陳維仁、積極推動傳統藝術教育的學校。

王惠美表示，縣政府推動「南北戲曲教育扎根計畫」邁入第九年，今年共有來自全縣16所中小學及縣立青少年南北管實驗樂團參與演出，是歷年規模最大的一次，吸引大批家長與民眾到場觀賞。傳統文化的保存不僅需要政策推動，更需要學校、家庭與社會的共同支持。感謝各校師生的努力、家長的肯定、以及企業的贊助，讓南北管教育在彰化生根、開花、結果。期盼透過「南北管秋之饗宴」的年度成果展演，讓更多民眾感受傳統音樂之美，並持續支持在地文化扎根，讓古老音樂在現代社會中綻放新生命。

活動由彰化縣立青少年北管實驗樂團揭開序幕，開幕典禮後，各校社團陸續登台演出，呈現學生的學習成果與創意演繹。鹿江國際中小學南管與北管社團首度創新聯合演出「鹿港映象」，以音樂描繪鹿港的人文風情、藝術氣息與豐饒物產。除了舞台表演，活動現場亦設有南北管闖關得好禮互動遊戲，共設五個關卡，讓民眾透過趣味挑戰認識南北管樂器、曲調及表演特色，寓教於樂，適合親子共同參與，感受傳統音樂的魅力。

文化局長張雀芬表示，南北管是臺灣傳統音樂的瑰寶，彰化縣更是北管重鎮、南管重心。為延續這份文化資產，推動校園傳習扎根計畫以來，串聯全縣多所中小學，讓孩子從小親近傳統音樂，學習藝術涵養與團隊精神。計畫獲得千朝文化藝術基金會連續7年贊助與協助，使學校得以持續聘請南北管藝師入校授課，確保教學品質與傳承深度。