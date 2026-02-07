彰化南瑤宮不辦搶頭香 市長林世賢曝原因

彰化南瑤宮已完成入火安座，重修前的人工添加物都已去除。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣定古蹟彰化市南瑤宮在完成第一期修復工程，日前舉辦入火安座大典，彰化市長林世賢表示，今年會辦理「除夕路跑迎頭香」，但不會辦「開廟門搶頭香」，因為南瑤宮是古蹟，所有人都應該愛惜與維護，加上宮廟都有階梯，為搶頭香拚速度，也具有一定危險。

林世賢指出，以前辦理「除夕開廟門搶頭香」活動，多次發生推擠與跌倒事件，還曾經爆發肢體衝突，因此才改為「除夕路跑迎頭香」，希望民眾能夠在除夕夜吃完年夜飯，一起用健康的心，散步到南瑤宮來拜拜。今年預計開跑的路線從中友百貨彰化店預定地出發，大約距離南瑤宮約700公尺，讓全民同樂。

林世賢表示，南瑤宮耗資6557萬完成一期修復工程，目前臨時行宮已經拆除，所有奉祀神尊也都完成安座，光明燈也移回宮廟，信眾參拜也都恢復如常。重修後的龍柱與花鳥柱也都拆去鐵籠，可以就近欣賞精采的石雕作品，包括重修之前的人為添加物，也一律去除，以恢復原有的文史風貌。

林世賢表示，南瑤宮是縣定古蹟，具有文資身分，這是全台灣共同的文化珍寶，需要民眾一起來維護文化歷史資產，何況中央地方花了這麼多錢來修復，全民應該以愛護心情來入廟參拜，才是對於文化資產應有的態度。

彰化縣定古蹟南瑤宮花鳥柱非常精采，去除鐵籠可以就近欣賞。(記者劉曉欣攝)

彰化南瑤宮為縣定古蹟。(記者劉曉欣攝)

彰化南瑤宮修復期間搭的臨時行宮已拆除。(記者劉曉欣攝)

彰化南瑤宮龍柱很精采，也去除了鐵籠。(記者劉曉欣攝)

彰化南瑤宮龍柱很精采，也去除了鐵籠。(記者劉曉欣攝)

