彰化南瑤宮安座大典 不明人士趁機募款

信眾在街道誠心參拜，廟會場面既盛大又熱鬧，不過街道上出現了一尊土地公，拿著一個元寶盒沿路發送糖果餅乾，隨後就有信徒就拿百鈔放進元寶內，另外還有一群人士，拿著竹籃子發送小零食募款。

不明人士聲稱，「他們各自的意思，我們又沒有勉強，我們這樣做快要20多年，看個人意思，我們就跟他說好話而已，沒有怎樣啦，他們要給就給，不給就算啦，錢收去我們那邊，沒多少啦。」

這群不明人士隨即趕緊離開，強調只是來湊熱鬧。彰化縣定古蹟南瑤宮，因為長期有木材蛀蝕、腐朽乾裂的情況，從2023年對正殿、護龍及三川殿進行大修，經過1年多的時間，第1期工程完成。

31日除了舉行開廟門，也舉行媽祖入火安座大典，但傳出有人疑似利用這個機會，收取金錢或募款，廟方已派員了解情況。

彰化市公所寺廟室主任林大猷表示，「那個不是我們南瑤宮的人，請各位民眾要注意一下，你要給就給，否則就千萬不要給，這是長久以來，有人就是趁這種機會，提籃子假燒金這樣。」

律師廖國竣則指出，「這時候，如果他沒有說他是廟方人員，其實不會有詐欺上的問題，在此也呼籲民眾，如果有人要向你募捐，請問明他的出處單位，以及跟他要妥捐贈收據。」

律師從法律觀點分析，這算是搭便車的行為，期間也無勸募或是強行要求的行為，沒有構成詐欺；但民眾若面對有人進行募捐，還是應該問清楚單位及用途，並索取捐贈收據，才能避免爭議。