彰化南瑤宮廟門重啟 恭迎媽祖回家

彰化縣縣定古蹟南瑤宮百年大整修，第一期修復工程斥資6557萬元，工程於去年底竣工，1月30日起展開為期3天的盛大重修入火安座系列慶典，1月31日進入慶典最高潮，整修2年多的廟門重啟，開基三媽首先進廟門，各會媽神尊等隨後陸續進入安座，南瑤宮媽祖終於「回家」了。

南瑤宮第一期修復工程在民國112年6月開工，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆面裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，前後歷經845天工期，於去年12月底終於竣工通過驗收。

昨日主要儀程為移駕遶境、入火安座、祈福法會慶典，早上8時多起駕進入舊城區遶境四城門，由彰山宮池府千歲擔任先鋒開路，其後為南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，接著10尊會媽及開基三媽各乘鑾輿殿後展開移駕遶境，之後在扮成鍾馗的法師主持下正式打開整修兩年多的南瑤宮廟門，開基三媽等神尊在眾人恭迎下進殿安座，終於「回家」了。

縣長王惠美表示，南瑤宮是縣定古蹟，歷史悠久外，更有藝術保存價值，第一期修復工程期間經文化局工程督導、縣府工程施工查核小組兩次查核甲等及文化部工程查核甲等，加上公所與修復工程團隊的努力，終於在去年12月竣工，昨日迎來入火安座的重要時刻。

南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，南瑤宮第一期修復工程竣工，但廟宇修復後還是一樣舊，因為南瑤宮是古蹟，要維持原貌；至於彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，則為後續第二期修復工程。

南瑤宮的彩繪經調查為郭新林、劉人豪等知名匠師的傑作，因繁複華麗極具保存價值，文化部核定470萬元進行前期調查研究及施工設計，委請台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺主持，目前工作團隊已進駐，預計2年完成調研設計，接著爭取經費針對廟殿牌樓彩繪全面修復。