彰化南瑤宮重修入火安座

彰化市南瑤宮百年整修完竣，三十一日舉辦入火安座大典。（彰化縣政府提供）

記者吳東興∕彰化報導

斥資六五五七萬元的彰化南瑤宮第一期修復工程順利完工，一連三天盛大舉辦重修入火安座慶典，三十一日上午七點半舉行起駕團拜，十三頂鑾轎，眾多信徒隨駕一同護送媽祖眾神回宮。

中午十二點多完成遶境後，在扮成鍾馗的法師主持下正式打開整修已兩年多的南瑤宮廟門，開基三媽等神尊也終於在縣長王惠美、南瑤宮管理人彰化市長林世賢、立委黃秀芳等人恭迎下「回家」，蔚為百年來的盛事。

南瑤宮第一期修復工程於一一二年六月開工，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆面裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，在市公所、縣文化局、文化部嚴格督導查核下，於上月底通過驗收；前後歷經八四五天工期終於竣工，經文化部工程施工查核小組評定甲等，彰化縣政府工程施工查核小組也評定為甲等。

入火安座系列慶典主要儀程包括敬稟三界上蒼眾神，三十一日移駕遶境、入火安座、祈福法會，二月一日安龍、植福及布施普渡；其中媽祖移駕儀式特別邀請彰邑彰山宮開基池府千歲作伴，是源於百年來廣為地方津津樂道的兩宮姊弟典故。

市長林世賢表示，南瑤宮完成入火安座後，另第二期的彩繪工程也已展開，有關南瑤宮的彩繪，因繁複華麗極具保存價值，文化部要求列為二期修復單獨發包施作，並核定四百七十萬元進行前期調查研究及施工設計，委請台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺主持，目前工作團隊已進駐，預計二年完成調研設計，接著爭取經費針對廟殿牌樓彩繪。