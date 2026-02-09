彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動 第一名獎金8888元

彰化市長林世賢(右二)歡迎大家踴躍參加南瑤宮除夕路跑迎頭香活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

中斷二年的彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，今年在重修入火安座後恢復舉辦，十六日晚間從旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程約七百公尺。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢指出，十多年前南瑤宮開始舉辦除夕搶頭香活動，雖然受到矚目，但競爭相當激烈，衝跑過程可能推擠跌倒，險象環生，他上任後於民國一一０年起改變型態，名稱變更為「路跑迎頭香」，拉長距離，眾人跑步抵達廟前後，由耆老帶領一起參拜媽祖，「人人攏頭香、人人攏好運」，皆大歡喜。

後來因南瑤宮進行百年大整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮之處，能辦活動的空間沒有了，路跑活動停辦了二年。林世賢表示，人年除夕路跑活動即日起至十五日在南瑤宮服務台受理報名，免費參加，未滿十八歲須經家長簽名同意，報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾一條，所有參賽人員應於十六日晚上十點，在旭光西路成功社區活動中心前報到，十一點左右自中友百貨基地前起跑，至南瑤宮全程約七百公尺。

此外，大年初一起連續續三天上午九點起，在三殿舉辦「擲筊求錢母」活動，還有「鑽轎底祈祈福」，歡迎民眾來走春拜拜迎新年。