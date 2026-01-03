彰化南瑤宮頒發獎助學金
▲林世賢市長頒發助學金，除了對得獎者表達祝賀，更期許學子們精進學業。（記者方一成攝）
彰化南瑤宮為獎勵優秀學子並弘揚媽祖慈悲濟世之精神，於今（三）日在臨時行宮廟埕隆重舉行一一三學年度第二學期信徒子女獎學金頒獎典禮。本次獎學金共計有一二四七名學子提出申請，經嚴格審核，最終錄取八九七名，錄取率約為七十二%，發放總獎金達新台幣一四五萬五五00元。南瑤宮管理人林世賢市長親臨頒發，除了對得獎者表達祝賀，更期許學子們在精進學業之餘，能延續媽祖的關懷精神，未來回饋社會、扶助弱勢，成為傳承良善力量的種子。
本獎學金長期秉持普惠初衷，申請資格不限戶籍，凡具備媽祖信徒身分且學業成績優異者皆可申請。各學制包含國中生三00名每人一二00元、高中生一六0名每人一五00元、高職生（含五專前三年）八十七名每人一五00元、大學生（含五專後兩年）三00名每人二000元，以及研究生五十名每人二五00元。申請者遍布全台，尤以中彰投及雲林地區最為踴躍。林市長強調，這些優秀學子是南瑤宮的驕傲，期勉大家心懷感恩，珍惜這份來自信仰的榮譽。
頒獎同時林世賢市長特別提及，目前南瑤宮正進行百年來最大規模的修復工程。他指出，古蹟修復的核心價值在於「修舊如舊」，目標並非追求富麗堂皇的視覺效果或全新現代感，而是透過嚴謹的傳統工法，力求還原建築最真實的歷史原貌與歲月質感，也象徵著文化傳承應如同教育一般，延續其深厚內涵。
南瑤宮一期修復工程已於十二月底竣工，並定於國曆一一五年一月三十日、三十一日及二月一日舉行盛大的「入火安座法會」。重點儀式定於一一五年一月三十一日上午十一時正式開啟廟門，恭迎媽祖進殿安座，屆時將同時啟動二期彩繪修復工程。林世賢市長誠摯邀請全國信眾共襄盛舉，一同感受彰化媽祖的慈恩庇祐，並共同祈求國泰民安。
其他人也在看
桃園今年迎77位元旦寶寶 張善政盼攜手醫療院所完善婦幼照護體系
桃園市長張善政今（2）日上午前往中壢區，出席「宏其婦幼醫院院長交接典禮」。張善政表示，桃園市昨（1）日共迎來77位「元旦寶寶」，顯示市民對桃園整體生育環境與醫療量能具高度信心，市府將持續與優質醫療院所攜手合作，完善婦幼照護體系，讓更多家庭能在桃園安心成家、生養無虞。 張善政指出，宏其婦桃園電子報 ・ 22 小時前 ・ 1
境跨年在清境遊客中心舉辦盛大登場
全台最高海拔的清境跨年，三十一日在清境遊客中心舉辦盛大登場，遊客不畏嚴寒，上山看表演，觀星、追雪、看煙火，嗨到最高點，在璀璨星空下，迎接2026年。南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華到場致詞表示，今年跨年活動以「2026乘乖?星空派對」為主題，由乖乖贊助、台新新光金控大力支持，集結南投縣政府、交通部觀光署、退輔會清境農場、統一清境商場、仁愛鄉公所、清境觀光協會等多方資源共同打造。清境跨年融合星空、原住民文化與流行音樂，加上星空導覽及四千發高空煙火，營造冬季最浪漫動人的跨年儀式感，參加貴賓包括縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉鄉長江子信、退輔會清境農場場長王仁助等人。王仁助表示，清境跨年活動，吸引來自各地民??加，清境旅宿業住宿幾乎全滿，元旦後迎接馬年，清境農場有非常精彩的馬術秀，歡 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026跨年！赴日體驗關東初詣、直擊大馬旅遊啟航
隨著2026到來，旅遊市場迎來新氣象，無論是飛往日本關東，在古剎祈求平安、迎接全日第一道曙光；或是參與「2026 馬來西亞旅遊年」的啟動盛事，感受亞洲魅力的熱情款待，受惠台灣與日本、大馬間密集直飛航班，都為體驗文化的旅程帶來更多便利。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
臺中醫院獲青少年友善醫院認證 跨科守護兒少健康
迎接115年，衛生福利部臺中醫院為兒童青少年的健康準備好了！去年甫獲得國民健康署頒發「青少年友善認證醫院」，臺中醫院兒童青少年跨科服務團隊也正式啟動，除了超過10名中西醫醫師與臨床心理師團隊投入兒童青少年健康諮詢與醫療，今年首度結合臨床心理師與兒科團隊提供「親子諮商」，並附設托嬰中心，希望以實際行動，終止台灣生育率持續下降的危機。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
聖誕節後的12夜「陰陽交界」直擊德國小鎮「艱難之夜」恐怖遊行
聖誕節後的12個夜晚，至1月6日主顯節之間，歐洲阿爾卑斯山區流傳著一項歷史悠久的特殊民俗，稱為「艱難之夜」（Rauhnacht）。民間相信，這12夜是「年與年之間」的過渡時期，被視為一年之中最神祕、陰陽交界的時刻，不應剪指甲或頭髮，也不要洗衣服，否則可能招來厄運。傳統信仰認為，這段時間邪靈、惡魔與各種超自然存在會在人間遊走。為了驅逐邪靈與象徵送走寒冬，德國南部巴伐利亞一座小鎮於12月28日舉行遊行活動，人們裝扮成各種惡魔、鬼怪或神話生物，透過火焰、鈴鐺與喧鬧舞蹈，「以惡制惡」、「以火制火」。「艱難之夜」（Rauhnacht）的古老習俗，主要流傳於德國南部巴伐利亞、奧地利、瑞士，以及捷克部分地區。主辦單位指出，今年活動共有41個團體參與，吸引多達上千人變裝加入，參與者手持火把、鈴鐺，隨著音樂奮力跳舞，整套面具、服裝與鈴鐺裝備重量甚至可達30公斤。現場家家戶戶聚集在街道兩旁欣賞，雖然怪物成群出現、面具猙獰，似乎有點可怕，但氣氛熱鬧多於恐怖，不少孩子也興致勃勃。透過這場結合火焰、儀式與集體參與的傳統活動，社區凝聚力量，在喧鬧與火光之中，為新的一年祈求平安與豐收。Yahoo奇摩（國際通） ・ 3 天前 ・ 發起對話
嘉義長庚打造學童健康防護網 BMI改善率逾7成
（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義長庚醫院針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校，推動兒童健康關懷公益計畫，醫療團隊指導孩童記錄三餐與運動，2年後，學童整體平均BMI改善率達71.8%。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
臺中醫院獲青少年友善認證醫院 跨科團隊守護下一代兒少健康
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接115年，衛生福利部臺中醫院為兒童青少年的健康準備好了！去年甫 […]觀傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 627
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 664
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 22 小時前 ・ 31
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 513
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 8