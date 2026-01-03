彰化南瑤宮頒發獎學金 林世賢分享古蹟「修舊如舊」理念

彰化南瑤宮表揚優秀學子，林世賢分享古蹟「修舊如舊」理念。圖記／者鄧富珍攝





彰化南瑤宮為獎勵優秀學子、弘揚媽祖慈悲濟世精神，今（3）日在臨時行宮廟埕舉行「113學年度第二學期信徒子女獎學金頒獎典禮」。本次共有1,247名學子提出申請，經審慎評選後錄取897名，錄取率約72%，發放總金額達新台幣145萬5,500元。南瑤宮管理人、彰化市長林世賢親自頒獎，向獲獎學子表達祝賀，並期勉大家精進學業之餘，也能延續媽祖關懷社會、扶助弱勢的精神，未來回饋社會。

林世賢表示，南瑤宮信徒子女獎學金秉持普惠初衷，申請資格不限戶籍，只要具備媽祖信徒身分且學業成績優良即可申請。各學制獎學金名額包括國中生300名、高中生160名、高職生（含五專前三年）87名、大學生（含五專後兩年）300名及研究生50名，受獎學子遍布全台，以中彰投及雲林地區最為踴躍。他強調，這些優秀學子都是南瑤宮的驕傲，期許大家心懷感恩，珍惜這份來自信仰的肯定。

典禮中，林世賢也分享南瑤宮目前進行中的百年最大規模古蹟修復工程。他指出，古蹟修復最重要的精神在於「修舊如舊」，並非追求嶄新華麗的外觀，而是透過嚴謹的傳統工法，忠實保存建築原有的歷史風貌與文化價值，讓世代信眾都能感受南瑤宮深厚的歷史底蘊。

林世賢進一步說明，南瑤宮一期修復工程已於去年12月底順利竣工，並規劃於國曆115年1月30日至2月1日舉行「入火安座法會」，其中最重要的開廟門儀式將於1月31日上午11時舉行，恭迎媽祖進殿安座，並同步啟動二期彩繪修復工程。他也誠摯邀請全國信眾共襄盛舉，為社會祈福、祈求國泰民安。

