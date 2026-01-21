彰化南瑤宮一期修復竣工 1/31重修入火安座遶境舊城

南瑤宮第一期修復工程竣工1月31日將重新入火安座。圖／彰化市公所提供





斥資6,557萬元的彰化南瑤宮第一期修復工程已順利竣工並完成驗收，隨後即展開彩繪工程的調查研究與設計作業。南瑤宮將於1月31日舉辦盛大重修入火安座慶典，當日上午媽祖與眾神明將移駕遶境彰化舊城區後入廟安座，歡迎信眾隨駕、設置香案，共同祈求風調雨順、國泰民安。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，第一期修復工程自112年6月開工，針對正殿、護龍及三川殿進行全面整修，修復內容涵蓋木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆裂縫、規帶、中脊、戧脊等結構損壞問題。在彰化市公所、縣文化局及文化部嚴格督導下，工程品質獲得肯定，並於上月底通過驗收。

廣告 廣告

1月31日南瑤宫入火安座前媽祖鑾轎會先遶境彰化四城門信眾設香案迎駕即獲贈精美桌裙。圖／彰化市公所提供

此外，南瑤宮彩繪經初步調查，確認為郭新林、劉人豪等知名匠師的重要作品，工法細緻、風格華麗，極具文化資產價值。文化部已核定470萬元作為第二期修復的前期調查研究及施工設計經費，並要求彩繪修復另案辦理，委由國立臺灣藝術大學文物維護研究中心主任邵慶旺主持，預計2年完成調研設計，後續再爭取經費進行全面修復。

林世賢指出，入火安座慶典自1月30日起展開，包含敬稟三界上蒼眾神；1月31日進行媽祖移駕遶境、入火安座及祈福法會；2月1日則舉行安龍、植福及布施普渡。其中，媽祖移駕儀式特別恭請彰邑彰山宮開基池府千歲同行，源於地方流傳百年的「姊弟宮」典故。

南瑤宮即將於1月31日重新入火安座管理人林世賢市長（前排左3）率相關人員向目前暫供奉。圖／彰化市公所提供

相傳南瑤宮肇建之初，由彰山宮池府千歲親自踏勘地理，尋得「美人照鏡穴」及「日月鐘穴」，助益媽祖神威顯赫、庇佑地方。此次重修完成，特邀池府千歲護送媽祖入廟，重現「開廟門、踏五方」歷史儀式，象徵兩宮情誼再續。

南瑤宮表示，1月31日上午7時30分起駕團拜，8時起駕遶境彰化四城門，共13頂鑾轎依序行進，為顧及安座吉時，婉謝陣頭鑾轎接駕，誠摯邀請民眾隨行，共同見證南瑤宮重修入火安座的重要時刻。

信眾捐香油錢1千元可獲贈限量的南瑤宮入火紀念馬年吊飾1只。圖／彰化市公所提供

更多新聞推薦

● 媒體報導營建剩餘土石方可回填農地 民進黨：斷章取義，深表遺憾