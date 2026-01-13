彰化南瑤宮「百年大修」竣工 1/31開廟門迎媽祖安座

彰化市南瑤宮百年大修日前竣工，本月底將舉辦入火安座法會。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕已有288年歷史的彰化市縣定古蹟南瑤宮，因木構件損壞、牆面龜裂等，耗資6557萬元進行「百年大修」；第1期修復工程經過2年半後於日前竣工，並將於1月30日起，一連3天盛大舉辦入火安座大典。市長林世賢指出，預計1月31日上午11點開廟門，供迎媽祖神尊進殿安座，邀請各界善信共襄盛舉，同祈風調雨順、國泰民安。

南瑤宮第一期修復工程於2023年6月展開，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，主要項目包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫榫等；磚牆面出現裂縫及規帶、中脊，戧脊裂損等；至於彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，則為後續第2期修復工程。總經費高達6557萬元，由文化部補助4589萬餘元，縣府補助491萬餘元、市公所自籌1475萬餘元。

南瑤宮創建於清乾隆3年(西元1738年)，歷經2度修繕，至清嘉慶7年(1802年)重建擴大廟基5倍。1936年完成前方各殿及兩廊建築；1971年新建淩霄寶殿，之後陸續多次修建；2020年完成「彰化縣縣定古蹟彰化南瑤宮修復工程委託規劃設計」，2022年文化部核定修復工程計畫。

市長林世賢表示，他就任後陸續提報聖王廟、元清觀、南瑤宮、慶安宮、西門福德祠修復工程計畫；由於南瑤宮大殿、山川殿在921大地震時受損，公所團隊努力爭取到文化部的補助經費進行百年大整修，整個木結構做全面檢查整修，並於日前竣工。

南瑤宮臨時行宮就在原址旁。(記者湯世名攝)

臨時行宮內的媽祖等神尊，都將迎回南瑤宮安座。(記者湯世名攝)

