彰化卦山3號開春市集1/17-18登場 逛市集、賞名作迎新春

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為營造年節前熱鬧歡欣節慶氛圍，彰化縣文化局將於115年1月17日（星期六）及1月18日（星期日），每日中午12時至晚間6時，在彰化縣立美術館廣場舉辦「卦山3號開春市集」；另即日起至3月1日，除了於美術館外有洪易老師「馬上發財」創作作品外，美術館內正展出「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」。彰化縣長王惠美邀請大家逛玩卦山3號市集時，也一併走進美術館，感受藝術生活之美。

「卦山3號開春市集」結合文創設計、特色美食、手作體驗與互動活動等多元市集內容，為即將到來的新春佳節揭開熱鬧序幕。活動期間特別推出消費集點的抽獎活動，凡於市集攤位消費滿100元即可集1點，集滿2點即可參加創意小物抽獎，獎項內容豐富且數量有限。

民眾前往美術館逛市集之餘，亦可與藝術家洪易老師創作作品「馬上發財」合影，將照片上傳至個人臉書或IG打卡，並按讚「彰化縣文化局」或「彰化縣立美術館」官方粉絲專頁，至美術館服務台出示畫面，即可兌換精美小禮物乙份，每日數量有限，送完為止。

「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」特邀策展人陶文岳梳理臺灣現代藝術發展脈絡，匯集李仲生及其47位門生跨世代共89件經典作品，呈現豐富多元的藝術風貌。展期適逢春節期間，除除夕及每週一休館外，其他時間均正常開館。歡迎大家蒞臨觀賞，感受彰化藝術的蓬勃生氣。