彰化原來這麼好拍 仙草花海、蕎麥花田、植感玻璃屋秘境！復古柑仔店超有FU

Photo Credits： arica1207、bruce570318

別再小看彰化！原來這裡藏了這麼多好拍秘境。秋冬時節，紫色仙草花海悄悄盛開，鋪成一片夢幻花毯；轉個彎，又能遇見結合日式風格的拉麵店，落羽松、紅色鳥居一次入鏡，隨手拍都像旅遊雜誌。從自然系花海到特色打卡點，彰化不只好吃，還越來越好看，適合安排一趟慢拍、慢逛的小旅行。

【彰化美拍景點推薦】

溪尾福德祠

二林蕎麥花田

大路畔柑仔店

菁芳園

田中央豚將拉麵

東螺溪鐵橋站

溪尾福德祠/紫色仙草花海

廣告 廣告

Photo Credits：qqsweet1982、a836024、molly888666

每到花季，溪尾福德祠周邊的仙草花田便化身一片紫色海洋，低調卻浪漫。成片盛開的仙草花在陽光下呈現柔和紫調，搭配遠方田野景色，畫面療癒又好拍。

地址：彰化縣溪州鄉溪尾村 交通：建議自行開車，導航「溪尾福德祠」

二林蕎麥花田/白色花海

Photo Credits：applevivian72、gossip_men_king

彰化二林種植蕎麥的歷史悠久，蕎麥種子可用來磨成粉做蕎麥麵，還可製作蕎麥茶及健康食品，每年秋冬時節，細小潔白的蕎麥開花，像是鋪在田園的白色地毯，隨著微風吹動輕輕搖曳，構築成宛若白雪覆地的浪漫景致，就像熱門韓劇《鬼怪》裡的經典場景。

每年二林蕎麥花綻放的此時，當地農會都會舉辦各種農業體驗活動，讓遊客除了拍照之外也能了解蕎麥的栽種過程，許多攝影愛好者與網美也會趁機來蕎麥花田捕捉如夢似幻的白色美景。

地址：彰化縣二林鎮香田里儒林路，香田國小附近

大路畔柑仔店/懷舊氛圍雜貨店

Photo Credits：melvinyang1106、arica1207

彰化大村鄉的社區美化彩繪巷，重現 4、50年代三合院聚落的生活光景，孩童最愛的柑仔店，裡頭有彈珠台、糖果罐，勾勒起小時候的點滴回憶；買根枝仔冰，邊走過電影院復古的今日上映劇照，體現穿梭一甲子的懷舊樂趣。

地址：彰化縣大村鄉中山路三段2巷43號

菁芳園/植感玻璃屋秘境花園餐廳

Photo Credits：chihchun628、000chiachia

結合花園景觀與餐飲空間的菁芳園，是彰化秋冬最熱門的賞景秘境。園內大片的落羽松隨季節轉為金紅色，倒映在水池中宛如夢境。玻璃屋餐廳提供當季食材料理與下午茶，邊用餐邊欣賞窗外的繽紛秋景，是情侶約會與親子旅行的絕佳選擇。每到深秋，整座園區彷彿被夕陽染紅，成為攝影迷爭相捕捉的畫面。

地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73號

交通：自行開車可由國道1號下北斗交流道，約10分鐘車程可達。

田中央豚將拉麵/落羽松與紅色鳥居打卡點

Photo Credits：o_o.circle、sunlightbai、duddy10759

藏身田野間的田中央豚將拉麵，不只拉麵有水準，戶外造景更是亮點。整排落羽松搭配鮮紅鳥居，日式氛圍瞬間拉滿，彷彿一秒到日本郊區。用餐之餘走到戶外拍照，構圖怎麼拍都好看，秋冬時節樹色轉換更添層次，是結合美食與拍照的彰化人氣打卡點。

地址：彰化縣田中鎮

交通：建議自行開車，依導航前往較便利

東螺溪鐵橋站/橋邊貓咪裝置藝術步道

Photo Credits： bruce570318

彰化溪湖的東螺溪鐵橋站，原為溪湖糖廠五分車舊鐵道的一部分，鐵橋旁設置小火車及以貓咪為主題的裝置藝術，身形圓滾滾與每隻外型、表情皆有獨特性，可愛萌樣成為旅人拍照取景的焦點。

地址：彰化縣溪湖鎮環河路一段

開放時間：24 小時開放

交通資訊：建議自行開車前往

撰文者/ 海的那編