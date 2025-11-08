彰化原民文化節登場 12隊族人競技展現多元文化風采

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鼓聲震天、歌聲迴盪，2025彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，今（8）日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場熱鬧登場。來自全縣16族、超過600名族人盛裝出席，穿戴傳統服飾、頭飾與串珠飾品，隨著音樂節奏舞動身軀，現場繽紛熱烈，展現原住民族團結與文化傳承的生命力。

原民舞動彰化！16族族人今聚彰化縣立體育館圓形廣場參加原民文化節，以舞蹈與體能競技展現各族特色。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，原住民族文化節自2005年舉辦至今已邁入第20屆，感謝族人與長老長年努力，讓文化與語言在彰化生根發芽，也讓更多民眾感受原民文化的多元與美麗。

活動由縣長王惠美、議員陳榮妹與各族長老、貴賓共同揭幕。現場首先舉行「聯合主祭」儀式，由長老帶領族人敬天、敬地、敬祖靈，傳達敬祖懷恩、與自然共生的精神，也象徵世代傳承不息。

今年活動特別邀請彰化市平和國小合唱團開場，以天籟歌聲詮釋原民歌曲，為活動揭開序幕，天籟般的歌聲迴盪在廣場上，讓在場民眾如臨山林、心神寧靜，掌聲不絕於耳。

彰化縣總人口逐年下滑，原住民人數卻是攀升，目前已達7233人，涵括全台既有16族原住民族，彰化縣政府今天在縣立體育館戶外圓形廣場，舉辦原住民族文化節暨傳統體能競技活動，有600多人參加，現場有超過20攤傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣等市集，非常「原汁原味」。

今年的活動除了延續傳統舞蹈與體能競技外，也鼓勵老中青三代族人一同參與，透過團體舞蹈、拔河、接力等項目，凝聚族群情感、展現團結精神。她笑稱：「每一隊的氣勢都像是要把熱情跳上天空！」族人們從9月就開始集訓，經過一個月的準備，只為在今天展現最棒的成果。

今年共有12支隊伍參賽，舞蹈競賽中，族人們以動感節奏與曼妙舞姿展現不同族群的獨特風格，有的輕盈柔美、有的剛勁有力，現場氣氛高潮迭起。體能競賽則考驗族人間的默契與力量，拉近彼此情感。