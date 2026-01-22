彰化去年消費申訴暴增5成！房屋糾紛淪重災區 這類穩坐冠軍

〔記者張聰秋／彰化報導〕高房價下，房市交易進入盤整急凍期，買賣與租賃糾紛反而浮上檯面！彰化縣政府公佈最新統計，去年(2025 )下半年受理消費申訴案件共1373 件，較前一年同期的882件暴增超過5成，其中「線上遊戲」消費糾紛雖持續居冠，不過，房屋買賣與租賃爭議則因金額龐大且細節繁雜，成為民眾今年申訴最痛的一環。

彰化縣消費者服務中心表示，房屋類糾紛多集中在瑕疵擔保與資訊隱瞞，像是有民眾辛苦存錢買房，交屋後竟發現水管嚴重阻塞、地磚不平，甚至還漏水，不滿意建商善後而申訴。更有業者在銷售時隱瞞重要資訊，包括房屋格局、停車位大小、聯外道路限制等等，導致交屋後紛爭不斷。

在房市交易冷清下，預售屋交屋延遲也是主要的投訴項目，有買主面臨工期延宕，一邊付房租一邊還要期待趕工交屋，焦慮不安；租賃市場最常見的退租後押金返還，以及租賃期間的修繕責任歸屬而申訴。

消保官提醒民眾，不動產買賣簽約前，應先向業者索取契約書，核對契約書是否符合內政部訂定的成屋及預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，並應向業者主張消費者應有5日的契約審閱期，務必看清定型化契約，遇到瑕疵應立即拍照錄影保全證據。萬一遇有房屋瑕疵問題，應立即拍照、錄影等保全證據並通知業者，如雙方對於是否有瑕疵有爭議時，必要時亦可請中立第三方進行鑑定。

彰化消保官建議民眾，玩線上遊戲應選信譽業者並透過第三方平台付款；玩遊戲前看清契約，並隨時截圖、留存轉帳紀錄，才能在爭議發生時保障權益。(記者張聰秋攝)

房屋申訴增加，線上遊戲仍以138件穩坐申訴量冠軍。消保官說，民眾手遊線上遊戲，避免使用外掛程式，也不要把帳號提供給他人使用，避免遊戲公司以違反遊戲規則，帳號被停權，還有學生刷卡購買遊戲點數，父母知道時往往點數早已用完，衍生退費糾紛。建議民眾選擇合法信譽佳的遊戲業者並透過第三方的金流平台付款，玩遊戲前看清契約，並隨時截圖、留存轉帳紀錄，才能在爭議發生時保障權益。

