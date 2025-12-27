彰化又爆H5N1亞型高病原性禽流感 撲殺2.7萬隻蛋雞

彰化縣傳出禽流感，今（27）日完成該場撲殺清場與全面消毒作業。 圖：翻攝自彰化縣政府

[Newtalk新聞] 彰化縣芳苑鄉 1 場蛋雞場確診感染新型 H5N1 亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所今（27）日完成該場撲殺清場與全面消毒作業，計撲殺 2 萬 7347 隻蛋雞，為彰化縣今年第 9 件陸禽類禽流感案例。

彰化縣動物防疫所表示， 23 日接獲芳苑鄉該蛋雞場通報，指場內雞隻出現異常死亡情形，動防所隨即派員前往實施移動管制，並採樣送交農業部獸醫研究所檢驗， 25 日確診為感染新型 H5N1 亞型高病原性禽流感病毒，隨即依防疫規定進行撲殺與清消作業。

動防所提醒，近日受大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯下降且日夜溫差大，易使家禽處於高度緊迫狀態，導致抵抗力降低，養禽場應特別注意保暖與通風管理。同時，目前正值候鳥度冬高峰期，沿海農田與溼地頻繁出現過境與候鳥活動，禽流感病毒入侵風險升高，養禽業者務必持續強化防鳥設施，並落實人員、車輛進出門禁管制。

飼養業者務必要做好防護措施，不符合防疫規定最高可裁罰 15 萬元。 圖：翻攝自彰化縣政府

動防所指出，養禽場若發現家禽出現顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸，或不明原因大量死亡等可疑症狀，畜主應立即主動通報鄉鎮市公所或彰化縣動物防疫所，以利即時防堵疫情。若未依法通報，將依《動物傳染病防治條例》處 5 萬元以上、 100 萬元以下罰鍰。

彰化縣政府也呼籲養禽業者，務必依「 H5 、 H7 亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作。若經查核不符防治規定，最高可裁處 15 萬元並限期改善；屆期未改善且場內家禽檢出高病原性禽流感者，遭撲殺之家禽將不予補償。

