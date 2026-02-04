彰化又遇平交道驚險！阿婆推車卡住但柵欄放下 4路人合救

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市永安街平交道上月間才發生阿嬤推娃娃車與小孫女卡在鐵軌的驚險事件，昨天(3日)又發生一起阿婆推著載有大量資源回收物的推車卡在平交道，正巧警鈴響起柵欄放下，阿婆嚇到不知所措，有3位民眾趕緊上前協助把推車推離平交道，還有1名男子幫忙按緊急按鈕通報，總算把阿婆安全送抵柵欄外，解除危機。

有民眾在臉書PO文指出，昨天下午1點多在永安街平交道發生一起緊急事件，一位推著大量回收物的阿婆，因為沙茶鐵罐卡住推車，導致在鈴聲響起防護柵欄下來的時候還離不開鐵路，當時很緊急，他也顧不了太多，立即衝過去協助阿婆，當時也有2名女性民眾一起幫忙推車跟攙扶阿婆過平交道，另外還有1名男性民眾幫忙按下緊急按鈕，總算讓阿婆平安通過平交道，感謝所有一起幫忙的好人。

民眾還不忘提醒大家記得「按、推、跑」口訣自救，亦即萬一人車卡在鐵軌上，先按平交道的緊急按鈕，接著推機車或汽車離開，要是來不及，人員就趕快跑開，若火車已迎面而來，駕駛人應直接衝撞柵欄逃離現場，如果緊急到開車(騎車)離開的時間都沒有，就應棄車逃離現場。

上月10日1名阿嬤推著載有孫女的娃娃推車穿越永安街平交道，走到一半正好警報聲響起，柵欄已放下來，阿嬤想要讓娃娃推車加速前進，輪子卻疑似卡在鐵軌上，所幸一名外送員及時把柵欄拉高，幫助阿嬤順利推著娃娃車離開，讓兩邊等候的駕駛人捏一把冷汗。不到1個月內已發生2起意外，讓民眾議論紛紛。

