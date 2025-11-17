彰化又驗出芬普尼蛋 蛋行負責人被約談20萬交保

「龍忠蛋行」負責人20萬交保。（圖／翻攝畫面）

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋，日前被檢出含有芬普尼代謝物超標，原已依法進行移動管制，但該牧場在11月9日仍將約4萬顆雞蛋送往台中市梧棲區的「龍忠蛋行」，台中市食品安全處在蛋行抽驗後，再度驗出芬普尼殘留。彰化地檢署17日再度約詢畜牧場3名員工、龍忠蛋行負責人，複訊後林姓負責人20萬交保、3名畜牧場員工請回。

彰化地檢署針對事件持續偵辦，11月17日再次指揮調查局約詢牧場三名員工，並前往龍忠蛋行進行搜索，帶回林姓實際負責人釐清蛋品流向與可能違規情節。經檢方複訊後，諭令林男以20萬元交保，三名畜牧場員工則訊後請回。

根據調查，文雅畜牧場於11月4日首次被驗出雞蛋中芬普尼含量超標，隨即被彰化縣政府依規定進行移動管制，禁止雞蛋出場。縣府於11月6日採樣10顆雞蛋送中央複檢，並於7日收到未檢出芬普尼的檢驗結果。翌日，縣府依《動物用藥品管理法》解除移動限制，並以電話方式口頭通知業者，但疑似尚未完成書面證明程序，業者即於9日出貨至台中。

然而，台中市食安處在11月10日於龍忠蛋行進行抽查，再度驗出芬普尼超標，引發對管制與執行流程是否出現漏洞的質疑。

彰化地檢署此前已依涉嫌違反《動物用藥品管理法》與《食品安全衛生管理法》分案展開調查，並指揮調查人員及農政、衛生、環保單位前往畜牧場搜索，當場查扣多項相關證物與藥品。當時牧場的陳姓負責人與其妻亦被帶回問訊，訊後請回。

