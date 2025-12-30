彰化友善育兒行動3.0 啟動

王縣長宣布於一一五年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等三大措施。（記者方一成攝）

▲王縣長宣布於一一五年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等三大措施。（記者方一成攝）

近年來全台生育率逐年下降，彰化縣亦無法置身事外，為應對日趨嚴重的少子化問題，彰化縣政府於昨（卅）日在縣府中庭舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，縣長王惠美與各級民代與會。王縣長宣布於一一五年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等三大措施，涵蓋懷孕、生產到育兒等重要階段，提供更完整及貼近需求的支持，陪伴縣民朋友迎接新生命、安心成家。

王縣長表示，面對少子化這項國安問題，縣府特別整合社會處、民政處及衛生局的各項資源，針對懷孕、生產到育兒等三大階段，提供最貼心的陪伴，協助大家安心成家、放心生育、開心育兒。首先是「好孕」政策，一一五年正式推出「好孕卡」，設籍本縣的孕婦，以及配偶設籍本縣之設籍前新住民孕婦，即可申請，提供十四次公費產檢服務，每次產檢可獲得五百元的電子票證（悠遊卡）補助，最高補助七千元，可用於產檢交通接駁、加油充電或於藥妝店及醫療院所購物使用，期望透過實質支持，減輕準媽咪的負擔，鼓勵落實定期產檢，全面守護母嬰健康。

王縣長表示，為進一步減輕家庭的經濟壓力，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，從明年起，生育補助由原本每胎三萬元，調整為第一胎三萬元、第二胎五萬、第三胎（含）以上八萬元，民眾於戶政事務所辦理登記時即可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。此外，今年已實施且廣受好評的「童萌卡」也將於明年持續辦理，針對一歲至三歲的幼兒發放，可用於購買嬰幼兒必需品，未來更計畫納入早期療育院所（機構）使用，讓育兒政策更臻完善。

縣議員白玉如代表致詞表示，感謝王縣長縣府團隊用心規劃，考慮各年齡層縣民的需求，除生育補助生三胎最高補助八萬元外，去年針對幼童推出童萌卡，現在又推出好孕卡，所有議員也都大力支持縣府政策，期望提供更友善的生育環境鼓勵年輕人成家。

悠遊卡董事長林志盈表示，彰化縣全國首創的童萌卡發行至今已突破二萬張，點數領用率高達九成，這項政策由縣府投入二億元預算補助家長，將龐大商機留給在地店家。此外，明年的「好孕卡」更全國首創將補助與產檢結合，孕婦在產檢時透過與診所連線的「超級悠遊卡」，即可直接獲得每次五百元的補助金。感謝王縣長對母嬰政策的用心，提出貼心構想，將每個細節做好。