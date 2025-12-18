彰化反火葬場協會赴地檢申告 控選址報告造假

反火葬場行動協會成員來到彰化地檢署按鈴申告，他們指控，彰化縣府火葬場選址、委託承辦的建築師事務所，以及民政處1名承辦科員，涉嫌在火化場選址評估報告，虛構捏造芳苑鄉長同意興建，違反《刑法》第214條使公務員登載不實罪。

二林芳苑反火葬場行動協會總幹事袁震權表示，「他們所提供的資料，還是鄉長所說的，她沒有贊成，到底是誰在說謊，這點是我們今天來提告，讓司法、讓檢察官可以去釐清。」

彰化是全台唯一沒有火葬場的縣市，縣府提出，在芳苑鄉草湖村一塊9.51公頃殯葬用地興建，開發面積為1.98公頃，選址公布後地方抗爭不斷。

協會強調，評估報告內容捏造芳苑鄉長林保玲同意配合設置，事後還在議會提出專案報告，並登載於公文書中，依法檢舉告發。

林保玲則回應，尊重協會提告，自己從未在公開場合表達支持或反對，必須尊重代表會與民意。

彰化縣芳苑鄉長林保玲表示，「我從來沒有站出來說我反對，我也從來沒有站出來說我贊成，態度就是要尊重地方、尊重代表會，尊重大家多數人的意見。」

彰化縣民政處副處長陳俊南表示，「自救會去用這樣的登載不實，我想也是他自己的一個策略，我們認為這個是不予置評，那當然我們有我們該透明、該公開的，我們會繼續進行下去。」

建築師事務所未對外回應，彰化縣民政處表示，火葬場選址考量區域環境、基地、開發規模與地方民意等因子，全縣民調有7成贊成設立火葬場，二林芳苑地區支持率也有5成，一切有數據佐證經得起考驗，對於協會提告不予置評。