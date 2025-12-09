彰化取景觀經驗 王惠美赴紐西蘭學城市美學

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府赴紐西蘭羅托魯瓦進行城市景觀與觀光設施參訪，從著名的政府花園與登山纜車取經，期盼為彰化未來的公園建設、景觀美學與山海旅遊提供新思路。

彰化縣政府跨海走訪羅托魯瓦，觀摩花園景觀與纜車觀光，為城市景觀與休憩建設汲取新思路，盼為未來公園與旅遊建設帶來新靈感。（縣政府提供）

彰化縣政府為強化城市景觀美學與公園綠地管理的專業量能，近日赴紐西蘭北島觀光城市羅托魯瓦（Rotorua）進行參訪交流。12月8日一行人走入以花園景觀聞名的政府花園（Government Gardens），並搭乘當地代表性的登山纜車（Skyline Rotorua Gondola），從地面到高空，完整觀察當地如何融合自然環境與毛利文化，打造獨具魅力的城市風貌，作為彰化未來打造景觀廊帶與休憩場域的重要參考。

彰化縣長王惠美表示，位於羅托魯瓦湖畔的政府花園是當地最具代表性的景觀示範場域，不僅以四季花卉的色彩層次著稱，也因歷史建築、開放式草坪與整體視覺設計深受旅客喜愛。

花園將大片易維護的草地、花壇與周邊博物館等觀光設施串連，園區內亦配置無障礙設施、公共藝術與清晰的遊客動線，讓景觀、文化與服務能夠一次到位。此次參訪重點之一，就是觀察花園如何兼顧美感、實用與維護效率，作為彰化未來推動公園改造、景觀工程的借鏡。

羅托魯瓦登山纜車則帶來另一種視角。纜車沿途可俯瞰火山湖地景，山頂更串聯餐廳、觀景平台與冒險設施，形成高度整合的觀光動線。透過自然景觀、高空視野與停留型體驗相結合，成功延長旅客停留時間，創造城市觀光效益。團隊此行也希望藉此思考，如何將類似模式導入彰化山海地貌，打造特色休憩據點，提升旅遊串連的可能性。

王惠美指出，此次赴羅托魯瓦，最重要的收穫是看到當地如何把文化與自然「一起講好故事」。從花園到纜車，都是歷史、環境與旅遊的整合展現。她指出，彰化擁有山、海、平原等多元地景，加上深厚文化與產業底蘊，只要搭配完善規劃與景觀設計，也能展現屬於彰化的城市美學與觀光魅力。

王惠美強調，期盼此次跨國取經能帶回更多前瞻視野，應用在景觀規劃、公園建設與旅遊廊帶打造上，讓彰化在地景觀更具層次，觀光發展更具競爭力。