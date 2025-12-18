彰化古典庭園再添亮點 銘園庭園美術館蘇子淵低調綻放

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】提到彰化縣能展現園藝造景之美的場域，多數人第一時間會想到位於永靖鄉的成美文化園區；除了這處頂新集團全力營造的華麗場域外，在素有「花鄉」美名的田尾鄉三豐路上，還隱藏著一處鮮為人知的庭園秘境—銘園庭園美術館。

位在田尾鄉三豐路上的「銘園庭園美術館」，乍看之下多會讓人以為是名流的豪宅門第。（圖／記者周厚賢攝）

相較於高度商業化的觀光景點，銘園庭園美術館保留了難得的純粹與靜謐。園區以奇樹、奇岩相互輝映，巧妙融合庭園造景與自然地貌，完整呈現「景觀造園」的極致美感，讓到訪遊客不禁讚嘆，彷彿置身世外桃源。其卓越的庭園設計，也讓彰化縣庭園榮獲「建築園冶獎」的高度肯定。

廣告 廣告

各種小巧玲瓏的真柏盆景，看見園主心血所孕育出的造型。（圖／記者周厚賢攝）

走進銘園庭園美術館，映入眼簾的是純淨無瑕的綠意與湛藍天空交織而成的畫面，老樹、石雕彼此呼應，構築出和諧且富層次的景觀空間。園內設有綠水池塘、茶房、悠悠小徑、珍稀老樹及典藏石雕，每一處細節皆為創辦人蘇子淵先生多年來精心打造的成果，也成為田尾花鄉熱鬧氛圍中難得的靜謐角落。

「銘園庭園美術館」占地近三千坪，由創辦人蘇子淵先生親手打造。（圖／記者周厚賢攝）

創辦人蘇子淵先生自幼喜愛樹木，尤其珍視真柏、紫薇、羅漢松等樹種，並視其為一生悉心呵護的珍寶。數年前，他正式以「銘園庭園美術館」之名對外開放，希望將這片庭園之美分享給更多遊客與愛花、愛樹人士，邀請大家走進園區，一同感受自然、人文與藝術交織而成的美好時光。