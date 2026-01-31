彰化台76線新水交流道聯絡道新闢工程動工

【記者林玉芬/彰化報導】縣府配合東西向快速公路台76線台19線以西路段延伸工程計畫，並因應埔鹽鄉發展帶來的交通需求，積極向中央爭取經費，推動「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」，30日舉行開工動土典禮，縣長王惠美、交通部政務次長陳彥伯、埔鹽鄉長許文萍等人到場。



王惠美表示，台76線新水交流道聯絡道新闢工程，總工程經費約5億7145萬元，中央補助約4億6288萬元，縣府自籌約1億857萬元，預計117年2月底前完工，另外為配合台76延伸工程今年底通車期程，本工程新水交流道匝道至好金路路段預計今年10月先行完工開放通行。

王惠美表示，埔鹽不僅是「蔬菜故鄉」，更是「糯米原鄉」，農產必須藉由便利的交通建設才能有效率地運輸到其他縣市，相信新水交流道完工後，配合聯外道路，未來對農產品產銷作業會有極大助益。

王惠美指出，此項工程西起彰39線大新路，往東行經台76線新水交流道匝道、彰41線好金路，終點到新生路為止，總長度1,361公尺，道路寬度約16公尺。設計上考量道路行車安全與用路人使用需求，採快慢車分流方式規劃，配置2快車道及2機慢車道。通車後將能有效分擔北側台76線埔鹽交流道進入埔鹽都市計畫區的車流，減輕台19線、146線及彰36線的交通負荷。強化地方交通機能，並完善埔鹽鄉周邊路網，帶動區域發展與地方繁榮。

交通部政務次長陳彥伯表示，這項工程是中央與地方攜手合作的典範，台76線延伸線與新水交流道聯絡道的開闢，解決在地鄉親無法直接聯通快速道路的困擾。中央目前總計投入超過105億元經費，全面改善彰化交通，涵蓋生活圈計畫、路面品質提升、停車場建設、公共運輸、交通安全強化及省道修繕等建設，期望透過便捷交通路網帶動地方產業及觀光，促進整體經濟發展。

埔鹽鄉長許文萍表示，台76線新水交流道聯絡道路新闢工程完工後，將有效提升埔鹽道路網，期盼持續打造更完善、安全、便捷的交通環境，為埔鹽鄉永續發展，奠定更穩固的基礎。

工務處表示，建設是地方最強勁的心跳，也是持續提升區域整合及便利生活的重要途徑，縣府將持續爭取經費、積極推動各項重大建設，引領彰化產業及觀光更加發展。