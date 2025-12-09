彰化各校廚餘回收惹議 下周起完成「3個動作」可不用隨車

行政院公布自2027年1月起全面禁止廚餘養豬，讓團膳業者去化廚餘管道受限。（溫芝樺提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣環保局為解決學校午餐廚餘問題，協調各鄉鎮市公所清潔隊協助清運原本應由團膳廠商回收的廚餘，但由團膳廠商載運的廚餘車，須有校方人員隨車送到清潔隊，就有學校老師抱怨上課受影響，縣議員溫芝樺也抨擊「把問題丟給學校真的太辛苦」，環保局與彰化市及員林市清潔隊協調，自下周一起，兩市的學校只要校方人員確認運送重量及時間並簽名、即可不用再派員隨車。

行政院公布自2027年1月起全面禁止廚餘養豬，環保局為讓廚餘不再流入養豬場，行文縣內各級學校及團膳業者，將校園產生的廚餘交由各鄉鎮市公所清潔隊清運，但考量各鄉鎮市清潔隊人力及學校數量不同，部分由清潔隊直接到校收廚餘，部分則由團膳業者將廚餘運至清潔隊指定地點集中後，再由清潔隊載送至焚化爐處理。

廣告 廣告

行政院公布自2027年1月起全面禁止廚餘養豬，讓團膳業者去化廚餘管道受限。（溫芝樺提供／葉靜美彰化傳真）

清潔隊直接到校收廚餘，增加清潔隊業務量，有清潔隊就表示，環保局希望清潔隊配合，其實大家都願意協助，但真的希望大家能理解，清潔隊的人力有限，目前家戶廚餘去化已經造成人力上很大的負擔，還要顧及垃圾及回收收運、消毒等等業務，現在又加入學校的廚餘，其實以人力來講真的很吃緊。

學校為等清潔隊至校收運廚餘，需先找地方暫放，為了不造成學校衛生問題，教育處緊急採購廚餘桶提供各校使用；溫芝樺表示，這並非真正的解決方式，「雖然至少先讓學校免除堆置廚餘的衛生風險，但增加的人力負擔仍然不合理，也絕對不是長久之計。」並呼籲縣府，務必盡速提出完善配套、加強跨局處協調，避免讓基層在完全沒有準備的狀況下孤軍奮戰。

環保局則強調，根據合約，團膳業者原本就應處理廚餘問題，學校應要求團膳業者履約，是因部分團膳業者不願清運，縣府才協調清潔隊出面，協助學校處理廚餘；但為避免團膳業者在途中載收非學校廚餘，也規定須由校方人員隨車，再將廚餘送到清潔隊指定場，有學校老師就抱怨上課因此受影響。

環保局長江培根表示，已與學校數量最多的彰化市及員林市清潔隊協調，自本月15日起，若學校無法派員押車，可以由校方人員記錄團膳業者到校收運廚餘時間，並當場稱重、記錄重量，再由校方人員簽名，團膳業者送到清潔隊端再秤重確認數量，學校人員即可不必押車。

更多中時新聞網報導

73歲湯蘭花勤保養美貌凍齡

PGA》松山英樹險勝諾倫 從伍茲手中捧盃

張鈞甯隔20年合作言承旭