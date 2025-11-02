彰化同鄉總會理監事會議 黃明東期勉鄉親造福地方

美聯第1種子藍鳥最後於世界大賽G7延長賽不敵衛冕軍道奇，藍鳥擁有強投豪打、加拿大主場優勢，他們輕取洋基、驚險淘汰水手，又在世界大賽G3與道奇惡戰18局，即使G7也是領先大半場比賽才在第9局被追平。

中時新聞網 ・ 4 小時前