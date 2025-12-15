彰化名人講座 影后高伊玲分享角色之外的人生劇本
【記者林玉芬/彰化報導】縣府為鼓勵青年探索自我、勇敢追夢，協助探索定位與職涯方向，15日舉辦名人講座，邀請《我家的事》主演高伊玲蒞臨與青年面對面對談。以「角色之外的人生劇本-高伊玲的表演與選擇」為主題，分享從劇場到影視的表演歷程與心境轉折，帶領青年從戲劇人生中思考職涯方向與人生價值，縣長王惠美出席與高伊玲一同勉勵在場青年。
王惠美表示，高伊玲在2025年第27屆台北電影獎中榮獲「觀眾票選獎」，以精湛演出拿下「最佳女主角獎」，並入圍今年第62屆金馬獎最佳女主角。這部電影由彰化導演潘客印執導，把自己對社頭、田中、員林的各種感受，悉數呈現在《我家的事》。高伊玲本身就是一位成功的主持人，又從電視劇一路演出到電影，演藝經驗多元豐富，她的各種人生歷練，帶給青年朋友寶貴的啟發。
王惠美指出，為協助青年建立正向積極的職涯態度，強化自我定位與職場適應能力，邀請名人分享走過歲月的生命故事。縣府持續推動各項青年支持政策，包括最高30萬元創業補助、青年安薪就業補助、學貸利息補貼、職場實習創薪加倍領與各種職涯講座及活動等，提供青年築夢的堅實後盾，讓更多青年能安心在彰化這片土地上實現夢想，發出璀璨的光亮。
高伊玲表示，很高興能與各年齡層的朋友們，一起暢聊人生故事，希望透過分享一路上的感動及謝意，成為彼此人生奮鬥的動力。
