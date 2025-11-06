彰化名店肉圓.爌肉飯明重磅回歸 業者憂：市場豬太肥

非洲豬瘟禁運、禁宰措施將在7日解封，雲林縣肉品市場消毒備戰，預計中午活豬運入、週六正式開始拍賣，現在大家最期待的還是美食的回歸，彰化名店阿璋肉圓和阿泉爌肉飯都宣布週六會開賣肉圓和爌肉飯，預估將有一波報復性消費人潮。

肥瘦相間滷得油亮的爌肉，放在白飯上、淋上滷汁，這一味是許多人到彰化必吃的爌肉飯美食，但先前因為沒有溫體豬而停賣，隨著禁運、禁宰措施的解封，老闆也表示週六有豬就可以營業了，但就是擔心豬太肥。

不過業者也擔心豬肉太肥，導致成本增加。圖／台視新聞（資料畫面）

因養豬場不會停止飼養，市場供應的豬可能會超重、脂肪過多，他們還得花更多時間把多餘脂肪去除，不只成本增加，備料時間也會拉長，除了爌肉飯，肉圓也快可以吃到，豬肉攤商也紛紛進行大掃除，準備面對接下來的報復性消費人潮。

雲林肉品市場消毒備戰。圖／台視新聞

這次被迫休假損失約二十萬，終於要恢復正常，雲林縣肉品市場消毒備戰，雲林縣肉品市場正常日平均處理頭數在約2400頭，因應農業部要求增一成，預計會在2640頭，且供銷已做好溝通，豬價波動應該不大。

