彰化向陽長照樂活館動土 116年完工守護在地老幼

（中央社記者吳哲豪彰化縣16日電）彰化市向陽長照樂活館新建工程今天動土，縣長王惠美表示，樂活館為4層建築，1樓社區活動中心，2樓活動中心加親子館，3樓及4樓為托嬰中心及日照中心，116年完工成為照顧老小堡壘。

彰化市向陽長照樂活館新建工程今天舉辦動土典禮，與會的有彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林及衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺等人，王惠美等人在典禮上共同執鏟動土。

彰縣府發布新聞稿指出，王惠美說明樂活館工程總預算新台幣1億2700萬元，中央補助6358萬元，縣府自籌6342萬元，預計民國116年完工。

廣告 廣告

王惠美指出，樂活館為4層樓建築，規劃1樓為社區活動中心，2樓是社區活動中心及親子館，3樓托嬰中心，可收托60名未滿2歲幼兒，4樓則是日照中心，可服務48名失能失智的長輩，未來將能提供在地民眾托嬰、老人日照、社區活動及健康促進等全齡照顧服務，成為向陽社區守護小寶貝，照顧老寶貝的最佳堡壘。

白姍綺表示，樂活館工程是中央與地方攜手合作共同推動的重要建設，彰化縣近年建置多處0至100歲的全齡照顧場域，包括公設民營的托嬰中心及親子館等，彰縣的長照服務涵蓋率高達97%，超過全國平均，未來在長照3.0之後，期待持續結合居家、社區、機構、醫療與社福體系，打造一體式照顧服務。（編輯：謝雅竹）1141216