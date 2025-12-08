彰化和美實驗學校攜手建國科大「學涯發展與生活設計聯展」今登場

▲國立和美實驗學校校長許弘憲（圖右）、建國科大校長江金山（圖左）出席開幕典禮。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】國立和美實驗學校與建國科技大學合作舉辦「學涯發展與生活設計聯展」，藉由激發學生創意思考，並呈現兩校的豐碩成果，藉由分類學程中專業與職業的不同，由雙方合作協助學生在學涯發展與未來就業方向上建立更明確的目標。今（8）日舉辦開幕典禮，國立和美實驗學校校長許弘憲、建國科大校長江金山、設計暨管理學院院長林睿琳，以及參展師生代表共同出席。即日起展期至12月22日。

▲協助學生藉由雙方合作在學涯發展與未來就業方向上建立更明確的目標。（記者廖美雅拍攝）

展出作品涵蓋手作藝術、美術工藝、設計繪畫、商品包裝設計、動畫製作、美容、美髮與服裝和造型設計，以及2D與3D遊戲開發等，聯展充分體現兩校在設計、商業與美學之間的跨域融合。

雙方長期致力於「學以致用」的教育實踐，學生兼具手繪創作能力與數位設計專業，涵蓋美術工藝、影音製作、美容、美髮與整體造型設計運用、動畫與遊戲開發等領域。此次聯展秉持「創藝學習你和我、專實生活美和育」的理念，在藝術教育上「大手牽小手、不分你我」，深化既有的情誼，並透過實質交流持續擴展合作能量。