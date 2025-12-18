彰化和美水資中心將完工 白色恐龍屋成打卡地標
【記者林玉芬/彰化報導】彰化推動和美鎮污水下水道系統建設計畫，18日縣長王惠美視察第一期水資源回收中心，期盼完工後將大幅提升和美鎮居住品質，期待工程如期如質完工，提供居民更健康舒適的生活環境。
王惠美表示，和美水資源回收中心極具特色，白色外觀搭配形似劍龍的形狀，網友形容像白色恐龍屋，預料將成為新的打卡景點。水資源回收中心建設工程經費3.76億元，未來完工後預計用戶接管數2,700戶。
王惠美表示，繼二林、彰化市及鹿港福興後，現在是和美，未來是員林，各鄉鎮的汙水處理廠將逐一完成，和美鎮汙水系統總工程經費41億多元。目前第一期工程包括水資源回收中心、污水主幹管、次幹管、分支管線及用戶接管工程等，金額為8.85億，污水管線工程已於112年9月順利完成。
水利資源處表示，和美水資源回收中心，位於都市計畫區內占地約3公頃，111年9月開工，預計115年1月2日完工，除基本的污水處理設施外，也設置管理中心。外觀融合了和美鎮的傳統產業製傘形象，屋頂設計採用弧形曲線，象徵水的多變性，並計畫開放屋頂空間，供民眾休憩散步。廠區周邊設置緩衝綠帶，打造踏青空間，或將成為和美另一個特色地標。
水資源回收中心每日可處理3,000噸污水，後續家庭用戶接管工程將於年底前發包施工，預計用戶接管數2,700戶，對改善和美鎮的排水環境、提升居民生活品質具有重要意義。
