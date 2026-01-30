彰化和美端引道施工 2/6起台61乙東行線分階段交管

串聯台中市與彰化縣的重要交通動脈「大肚和美橋新建工程」進度已逾八成，配合彰化和美端橋梁引道施工，台中市政府建設局規劃三階段交通管制；第一階段改道工程預計於2月5日完成，第二階段自2月6日起啟動，將封閉台61乙線東行（往和美方向），車流改行西行線，原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，並同步封閉濱海路（國道三號橋下路段），建設局提醒用路人留意改道資訊，依現場指示通行，以維持行車安全與順暢。

建設局指出，該工程為市府近年重點推動的跨區交通建設之一，總經費近32億元，新建橋梁全長約1,440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道及2個機車專用道，下游側並設置人行與自行車共用道，目前整體進度約85%。為降低施工對交通的影響，引道工程採三階段施作，第二階段交通管制預計實施至6月30日，期間將製作改道圖卡並加強宣導，提醒民眾提前掌握行車動線。

建設局長陳大田表示，橋梁完工後，過去往返大肚與和美需繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的路程，將可縮短至約2分鐘車程，可望提升跨縣市通行效率，並強化國道三號周邊路網連結，促進中彰生活圈發展。

建設局說明，第二階段交管期間，除封閉台61乙東行線並改道至西行線外，濱海路（國道三號橋下路段）亦將同步封閉。確有通行需求的車輛，可改走工程新設引道，或依建議替代路線提前規劃行程，避開易壅塞路段，並配合現場交管人員指揮，減速慢行。