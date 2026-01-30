彰化和美端橋樑引道施工 2/6起台61乙東行線交管

彰化和美端橋樑引道施工，台中市府表示，配合工程進行，2/6起台61乙東行線進行交通管制。（圖：中市府提供）

串連台中、彰化的重要交通動脈「大肚和美橋新建工程」，進度逾8成，配合和美端橋樑引道施工，市府建設局採三階段交管，第一階段施工改道預計2月5日完工，6日起，第二階段封閉台61乙東行線（往和美方向），車流改道行駛西行線，原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，並封閉濱海路（國道三號橋下路段），用路人注意。

台中市府建設局長陳大田表示，「大肚和美橋新建工程」是市長盧秀燕上任後重點推動的跨區交通建設之一，總工程經費近32億元，新建跨橋全長約1,440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道、2個機車專用道，並於下游側設置人行及自行車共用道，目前整體工程進度已達85%；為完善彰化和美端橋梁引道施工，並降低交通影響，工程採三階段施工方式辦理，第一階段將於2月5日完成，第二階段交通管制措施則自2月6日起至6月30日實施，市府將同步製作交通改道圖卡加強宣導，提醒用路人提前掌握行車動線，並依現場交通指示通行，確保通行安全。

陳大田指出，跨橋完工後，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約2分鐘車程，不僅有效提升跨縣市通行效率，也有助促進中彰生活圈整體發展，並串聯國道3號周邊路網，全面強化區域交通服務與運輸效能。

建設局表示，第二階段交通管制將封閉台61乙東行線（往和美方向），並改道至西行線，原雙車道將調整為「雙向各一車道通行」，濱海路（國道三號橋下路段）同步封閉。建設局提醒，若有必要行駛濱海路需求之車輛，可改走本工程新設引道通行；另可參考建議改道路線（詳見改道替代路線圖），提前規劃行程以避開易壅塞路段，並遵守現場管制引導，減速慢行，注意行車安全。

建設局說，施工期間除維持必要車道通行，將加強設置改道及警示牌面，並派員協助交管與動線引導，盡量減少對通勤及地方交通的影響。市府呼籲民眾隨時注意交通資訊與現場告示，配合指揮，遵循標誌標線及改道措施，共同維護行車安全；造成不便，敬請見諒。建設局強調，將持續秉持「安全、品質、效率」原則，穩健推動公共建設。（寇世菁報導）