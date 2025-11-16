彰化和美糖友日照中心動土 打造高齡友善城市

記者張溎壕／彰化報導

和美鎮糖友社區日照中心新建工程今（17）日舉行動土典禮，彰化縣長王惠美、衛福部長照司長祝健芳等人親自執鏟，宣布全齡照顧大樓正式開工。

王惠美表示，這塊基地過去是糖友里居民的停車空間，如今配合政府「一學區一日照」政策，將興建地上4層、兼具托嬰與長照功能的複合式大樓。為兼顧地方需求，未來也會打造地下2層停車場，投入經費超過2億元，感謝議會全力支持，讓建設能順利上路。

全案總經費1億8,806萬餘元，其中中央補助7,924萬元、縣府自籌1億882萬元。新建大樓將一層一功能：1樓為托嬰中心，可收托60名未滿2歲幼兒；2樓為日照中心；3樓規劃社區心理衛生中心與失智據點；4樓則提供長者健康促進空間，從幼兒到銀髮族都能在此獲得服務。

王惠美指出，彰化縣近年積極推動整合式衛福大樓，已有北斗等6處完工，另有9處正在興建或規劃中，希望逐步打造「0到100歲都照顧得到」的生活環境，讓縣民在地也能享受完善照顧。

祝健芳表示，彰化在競爭型長照計畫中拿到近19億元補助，全國最多；長照服務涵蓋率也達97%，高於全國平均。他鼓勵長輩多走出家門，到據點參與活動，維持身心健康，讓彰化成為名符其實的高齡友善城市，「讓長輩都能健康呷百二」。

和美鎮新建長照衛福大樓今日舉行動土典禮，完工後將提供0至100歲全齡照護，並規劃地下停車場解決在地需求。（記者張溎壕攝）