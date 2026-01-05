彰化和美近海公路發現石虎 疑遭路殺

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）民眾今天上午在彰化縣和美鎮美港公路旁發現雙眼受創、已死亡的石虎；民主進步黨籍彰化縣議員賴清美說，接到通報前往查看，不解石虎為何在靠海地區出現，已通報農業處處理。

賴清美接受媒體聯訪表示，民眾在美港公路往國道3號方向路旁發現疑流浪貓屍體，靠近看才發現是石虎。

她說，石虎大多在八卦山脈附近活動，不太清楚為何跑到靠近海邊的地方，從死亡狀況研判，懷疑可能是穿越馬路時被車撞死，已通報彰化縣政府農業處處理。

農業處告訴中央社記者，依現場研判，石虎應是為覓食，由烏溪跨越到馬路，不幸被車撞擊，另將通知交通部公路局，評估這路段相關因應措施。

據彰縣府資料，去年11月在國3和美交流道附近也有石虎遭路殺，當時石虎旁還有1隻小老鼠屍體，懷疑石虎當時叼著老鼠過馬路時遭輾斃。（編輯：李明宗）1150105